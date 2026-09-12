La reconstrucción integral de la Ruta Provincial N.º 41s alcanza un 55% de avance en el tramo de 17 kilómetros comprendido entre Bernardo de Irigoyen y la Ruta Nacional N.º 11, en el departamento San Jerónimo.
La Ruta 41-S alcanza un 55% de avance en el tramo entre Irigoyen y la Ruta 11
La obra comprende 17 kilómetros entre Bernardo de Irigoyen y la Ruta Nacional 11, en el departamento San Jerónimo. Los trabajos incluyen la reconstrucción de la estructura del camino, la ampliación de la calzada de 6,70 a 7,30 metros, nueva carpeta asfáltica, iluminación y señalización.
Los trabajos contemplan una intervención estructural de la calzada, que incluye tareas sobre las distintas capas del camino y la ampliación de su ancho de circulación. La obra busca mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad de un corredor utilizado, entre otros fines, para el traslado de producción agroindustrial.
Una reconstrucción desde la base
A diferencia de una repavimentación convencional, la intervención contempla la reconstrucción de distintos componentes de la estructura vial.
El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, explicó que el proceso comenzó con reciclado con cal en los primeros 11 kilómetros, seguido por la colocación de base estabilizada cementada en 10 kilómetros. Posteriormente se ejecutará la nueva carpeta asfáltica, prevista para una extensión de 9 kilómetros.
“Cada capa se asienta sobre la anterior. Es un trabajo secuencial”, explicó Seghezzo, quien detalló que el reciclado permite intervenir sobre el pavimento existente y preparar el terreno, mientras que el estabilizado con cemento y grava conforma una base de mayor resistencia sobre la que posteriormente se coloca la carpeta asfáltica.
La metodología contempla las características de los suelos de la región y apunta a mejorar la capacidad estructural del corredor.
La calzada pasará de 6,70 a 7,30 metros
Uno de los principales componentes de la obra es la ampliación de la calzada, que pasará de los actuales 6,70 metros a 7,30 metros de ancho.
La modificación permitirá contar con una superficie de circulación más amplia y adecuar el corredor a los parámetros utilizados actualmente en rutas de características similares.
La Ruta 41s soporta un importante volumen de tránsito pesado vinculado a la actividad productiva de la región, por lo que la ampliación constituye uno de los aspectos centrales de la intervención.
Además de los trabajos sobre la calzada, el proyecto contempla iluminación en el enlace con la Ruta Nacional 11, el acceso a Bernardo de Irigoyen y el sector urbano de Irigoyen.
Estas tareas se complementarán con la instalación de señalización vertical y horizontal, que será ejecutada durante las etapas finales, una vez concluida la pavimentación.
Una inversión superior a $15.900 millones
La obra está a cargo de la empresa Laromet S.A. y contempla una inversión superior a $15.900 millones.
El proyecto abarca un total de 17 kilómetros y combina tareas de reconstrucción estructural, ampliación de la calzada, pavimentación, iluminación y señalización.
Por su ubicación, la Ruta 41s constituye un corredor de importancia para la comunicación entre Bernardo de Irigoyen y la Ruta Nacional 11, además de canalizar parte del movimiento de cargas y producción agroindustrial del departamento San Jerónimo.
Con el avance actual del 55%, continúan las distintas etapas previstas en una obra que apunta a renovar integralmente uno de los corredores viales utilizados por el tránsito productivo y regional.