#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Departamento San Jerónimo

La Ruta 41-S alcanza un 55% de avance en el tramo entre Irigoyen y la Ruta 11

La obra comprende 17 kilómetros entre Bernardo de Irigoyen y la Ruta Nacional 11, en el departamento San Jerónimo. Los trabajos incluyen la reconstrucción de la estructura del camino, la ampliación de la calzada de 6,70 a 7,30 metros, nueva carpeta asfáltica, iluminación y señalización.

Con un 55% de avance, continúa la reconstrucción de la Ruta 41sCon un 55% de avance, continúa la reconstrucción de la Ruta 41s
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La reconstrucción integral de la Ruta Provincial N.º 41s alcanza un 55% de avance en el tramo de 17 kilómetros comprendido entre Bernardo de Irigoyen y la Ruta Nacional N.º 11, en el departamento San Jerónimo.

Los trabajos contemplan una intervención estructural de la calzada, que incluye tareas sobre las distintas capas del camino y la ampliación de su ancho de circulación. La obra busca mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad de un corredor utilizado, entre otros fines, para el traslado de producción agroindustrial.

Una reconstrucción desde la base

A diferencia de una repavimentación convencional, la intervención contempla la reconstrucción de distintos componentes de la estructura vial.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, explicó que el proceso comenzó con reciclado con cal en los primeros 11 kilómetros, seguido por la colocación de base estabilizada cementada en 10 kilómetros. Posteriormente se ejecutará la nueva carpeta asfáltica, prevista para una extensión de 9 kilómetros.

Ruta 11Con un 55% de avance, continúa la reconstrucción de la Ruta 41s

“Cada capa se asienta sobre la anterior. Es un trabajo secuencial”, explicó Seghezzo, quien detalló que el reciclado permite intervenir sobre el pavimento existente y preparar el terreno, mientras que el estabilizado con cemento y grava conforma una base de mayor resistencia sobre la que posteriormente se coloca la carpeta asfáltica.

La metodología contempla las características de los suelos de la región y apunta a mejorar la capacidad estructural del corredor.

La calzada pasará de 6,70 a 7,30 metros

Uno de los principales componentes de la obra es la ampliación de la calzada, que pasará de los actuales 6,70 metros a 7,30 metros de ancho.

La modificación permitirá contar con una superficie de circulación más amplia y adecuar el corredor a los parámetros utilizados actualmente en rutas de características similares.

La Ruta 41s soporta un importante volumen de tránsito pesado vinculado a la actividad productiva de la región, por lo que la ampliación constituye uno de los aspectos centrales de la intervención.

Ruta 11Con un 55% de avance, continúa la reconstrucción de la Ruta 41s

Además de los trabajos sobre la calzada, el proyecto contempla iluminación en el enlace con la Ruta Nacional 11, el acceso a Bernardo de Irigoyen y el sector urbano de Irigoyen.

Estas tareas se complementarán con la instalación de señalización vertical y horizontal, que será ejecutada durante las etapas finales, una vez concluida la pavimentación.

Una inversión superior a $15.900 millones

La obra está a cargo de la empresa Laromet S.A. y contempla una inversión superior a $15.900 millones.

Mirá tambiénVax Team llegó a Maggiolo para promover la vacunación infantil

El proyecto abarca un total de 17 kilómetros y combina tareas de reconstrucción estructural, ampliación de la calzada, pavimentación, iluminación y señalización.

Por su ubicación, la Ruta 41s constituye un corredor de importancia para la comunicación entre Bernardo de Irigoyen y la Ruta Nacional 11, además de canalizar parte del movimiento de cargas y producción agroindustrial del departamento San Jerónimo.

Mirá también"Tu Casa, Tuya": otras 15 familias de San Justo avanzaron con la titularidad de sus viviendas

Con el avance actual del 55%, continúan las distintas etapas previstas en una obra que apunta a renovar integralmente uno de los corredores viales utilizados por el tránsito productivo y regional.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
San Jerónimo
Vialidad Provincial
Pablo Seghezzo
Gobierno de la Provincia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro