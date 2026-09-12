Departamento San Jerónimo

La Ruta 41-S alcanza un 55% de avance en el tramo entre Irigoyen y la Ruta 11

La obra comprende 17 kilómetros entre Bernardo de Irigoyen y la Ruta Nacional 11, en el departamento San Jerónimo. Los trabajos incluyen la reconstrucción de la estructura del camino, la ampliación de la calzada de 6,70 a 7,30 metros, nueva carpeta asfáltica, iluminación y señalización.