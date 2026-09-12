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Murió un policía que fue atropellado sobre la ruta 36 S en San Carlos Sud

El trágico hecho ocurrió durante la tarde del viernes, cuando el uniformado estaba a pie y colocaba conos de señalización en el lugar.

El policía atropellado colocaba conos en la ruta. Foto: ArchivoEl policía atropellado colocaba conos en la ruta. Foto: Archivo
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Un trágico accidente de tránsito ocurrió en horas de la tarde de este viernes sobre la ruta provincial 36 S de Santa Fe, en jurisdicción de la localidad de San Carlos Sud, dentro del departamento santafesino Castellanos.

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Se llamaba César Agustín Acosta Pusterla y se desempeñaba como subjefe de la Subcomisaría 17ª de Matilde, población ubicada muy cerca de donde sucedió el hecho.

Según pudo saberse, el uniformado caminaba por la ruta colocando conos de señalización cundo fue embestido por una camioneta Chevrolet Trucker que era conducida por un hombre de 75 años domiciliado en San Carlos Centro.

Impacto

Las lesiones que sufrió el policía fueron gravísimas y falleció poco después del impacto.

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El caso se investiga como “homicidio culsposo” y está en manos del fiscal Alejandro Benítez, del Ministerio Público de la Acusación.

En la escena trabajaron peritos de la Policía Científica Forense de la Policía de Investigaciones en busca de elementos que permitan reconstruir la mecánica del lamentable incidente.

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