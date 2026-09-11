Un hombre de 40 años, identificado por sus iniciales como L. M. R., dictó prisión preventiva en el marco de una causa que investiga un robo cometido en un boliche de Coronda, ciudad cabecera del departamento santafesino San Jerónimo.
Seguirá preso un hombre acusado de robar en un boliche en Coronda
Tiene 40 años y la madrugada del martes irrumpió en el local para llevarse bebidas alcohólicas y otros elementos. La policía recuperó todos los artículos.
La medida cautelar fue impuesta por el juez Martín Torres en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, tras el pedido formulado por el fiscal Julio Lema.
El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) argumentó la solicitud en los antecedentes penales condenatorios que ya posee el imputado por delitos contra la propiedad.
“Boquetero”
El hecho ocurrió durante la madrugada del martes de la semana pasada, minutos antes de las 3, en un establecimiento nocturno ubicado en la intersección de las calles España y San Jerónimo.
Según detalló el fiscal Lema, el acusado escaló los tapiales del inmueble y logró ingresar descendiendo por los conductos de ventilación del techo, provocando la rotura de una hélice durante el trayecto.
Una vez adentro, sustrajo 11 latas y 6 botellas de distintas bebidas alcohólicas, además de una campera. Posteriormente, escapó del lugar tras abrir desde el interior una puerta que da a la vía pública.
Allanamiento
Horas más tarde, cerca de las 14 de ese mismo día, las autoridades concretaron un procedimiento policial en el que lograron recuperar la totalidad de los objetos robados en el local bailable, los cuales fueron restituidos a sus dueños.
En el mismo operativo, el personal de seguridad le secuestró al imputado un par de zapatillas que habían sido denunciadas como sustraídas días atrás.
Según la fiscalía, el hombre las mantenía en su poder a sabiendas de su procedencia ilícita.
L. M. R. fue formalmente imputado como autor de los delitos de robo calificado por escalamiento en concurso con encubrimiento.