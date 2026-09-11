Inseguridad en Santa Fe

Robaron ocho equipos de aire acondicionado del centro de salud de barrio San Martín

El hecho fue descubierto por la mañana, cuando los trabajadores llegaron al inmueble de Estrada y Alberti. Los delincuentes retiraron seis unidades exteriores de equipos split y dos aparatos de ventana. El centro no tiene cámaras de seguridad en el sector y parte del sistema de alarma no cubre los lugares por donde ingresaron los ladrones.