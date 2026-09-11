Dos hombres fueron víctimas de distintos episodios de violencia durante la noche del jueves en Santa Fe. Uno de ellos, Maximiliano Pinciroli, de 39 años, permanece internado en estado crítico luego de sufrir un grave traumatismo encéfalo craneano con fractura. El otro hecho tuvo como víctima a un hombre de 36 años, que sufrió heridas cortantes en dos dedos de una mano y finalmente fue dado de alta.
Un hombre quedó en estado crítico tras sufrir una agresion en barrio Las Flores
Maximiliano Pinciroli, de 39 años, fue trasladado de urgencia luego de ser atacado en inmediaciones de 12 de Infantería y Lamadrid. Los médicos constataron que presenta un traumatismo encéfalo craneano grave con fractura y permanece internado. En otro episodio ocurrido minutos antes, un hombre de 36 años sufrió heridas cortantes y fue dado de alta.
El caso más delicado ocurrió alrededor de las 23.10, en inmediaciones de 12 de Infantería y Lamadrid. Hasta ese lugar fue enviado personal policial luego de que se tomara conocimiento de que un hombre había sido agredido.
Poco después arribó una ambulancia del Sies107, a cargo del médico de turno, que trasladó al nombrado hasta el hospital Cullen. En una primera evaluación médica se diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano, por lo que el paciente quedó bajo observación en el shock room.
Lesiones graves
La situación, sin embargo, revestía mayor gravedad de la que inicialmente se había informado. Al ser consultado posteriormente por personal policial, el médico de turno precisó que Pinciroli presentaba un "TEC grave, con fractura".
El hombre permanecía internado y su evolución era seguida de cerca por los profesionales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
La agresión ocurrió en circunstancias que son materia de investigación. Por el momento, la información disponible no permite establecer cómo se produjo el ataque ni quién o quiénes serían los responsables.
Herido en su domicilio
Unos minutos antes, a las 22.40, otro episodio de violencia había demandado la intervención policial en otro punto de la ciudad. En este caso, el hecho tuvo lugar en el domicilio ubicado en calle Juan Díaz de Solís al 2000.
Personal de la Policía de Acción Táctica llegó hasta el lugar a bordo del móvil 12590 y trasladó a un hombre de 36 años para que recibiera asistencia médica.
El damnificado fue examinado por un profesional, quien constató que presentaba heridas cortantes en las falanges de los dedos anular y meñique de la mano izquierda. A diferencia del caso anterior, las lesiones no revistieron gravedad y el paciente recibió el alta médica luego de ser atendido.
Ambos episodios quedaron bajo intervención de la jurisdicción policial correspondiente, mientras se procuraba determinar las circunstancias concretas en que se produjeron las agresiones.