Noche violenta en Santa Fe

Un hombre quedó en estado crítico tras sufrir una agresion en barrio Las Flores

Maximiliano Pinciroli, de 39 años, fue trasladado de urgencia luego de ser atacado en inmediaciones de 12 de Infantería y Lamadrid. Los médicos constataron que presenta un traumatismo encéfalo craneano grave con fractura y permanece internado. En otro episodio ocurrido minutos antes, un hombre de 36 años sufrió heridas cortantes y fue dado de alta.