En jurisdicción de Berna

Hallaron más de 940 kilos de marihuana ocultos en un campo de General Obligado

El cargamento estaba oculto detrás de un aromito, junto al alambrado y la tranquera de ingreso a un campo ubicado en jurisdicción de Berna. Se contabilizaron 991 paquetes, que arrojaron un peso total de 941 kilos con 530 gramos. Gendarmería Nacional quedó a cargo del secuestro y de las actuaciones posteriores.