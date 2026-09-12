Un importante cargamento de marihuana, de más de 940 kilos, fue hallado durante la tarde del viernes 11 de septiembre en jurisdicción de Berna, departamento General Obligado.
Hallaron más de 940 kilos de marihuana ocultos en un campo de General Obligado
El cargamento estaba oculto detrás de un aromito, junto al alambrado y la tranquera de ingreso a un campo ubicado en jurisdicción de Berna. Se contabilizaron 991 paquetes, que arrojaron un peso total de 941 kilos con 530 gramos. Gendarmería Nacional quedó a cargo del secuestro y de las actuaciones posteriores.
El procedimiento comenzó alrededor de las 17:35, cuando personal del Destacamento 5 de Berna llegó hasta el kilómetro 763 de la Ruta Nacional 11, en el acceso al campo denominado “La Querencia”, luego de recibir las indicaciones de un peón rural.
En el lugar encontraron una importante cantidad de paquetes de diferentes tamaños, envueltos con cinta color ocre y bolsas de nylon transparente. El cargamento estaba semicubierto con una lona negra y oculto detrás de un aromito, junto al alambrado y la tranquera de ingreso al inmueble rural.
Los policías realizaron recorridas por los alrededores para intentar determinar la procedencia de los bultos o localizar a posibles responsables, aunque inicialmente no obtuvieron datos relevantes.
Un importante cargamento de marihuana, de más de 940 kilos, fue hallado durante la tarde del viernes.
991 paquetes de marihuana
La fiscal coadyuvante Viviana Bruno, de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, dispuso preservar el lugar y aguardar la llegada de personal de Gendarmería Nacional.
Posteriormente, los elementos fueron trasladados hasta la Comisaría 6ª de Malabrigo, donde se realizó la contabilización, pesaje y prueba de orientación.
En total se contabilizaron 991 paquetes de diferentes tamaños. Con presencia de testigos se tomó al azar una muestra de uno de ellos y el Narcotest dio resultado positivo para Cannabis Sativa (marihuana).
El pesaje final determinó una cantidad de 941 kilos con 530 gramos de marihuana.
Del operativo participaron autoridades y distintas dependencias de la Unidad Regional IX, Guardia Provincial, Comisaría 6ª, GOT y CGI, además de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Avellaneda” de Gendarmería Nacional.
La totalidad del estupefaciente quedó secuestrada y bajo guarda de Gendarmería. Finalmente fue trasladada, con custodia policial, hasta la base de la fuerza federal en Avellaneda.
Las diligencias concluyeron alrededor de las 4:30 de este sábado. La investigación continúa para establecer el origen del cargamento y quiénes fueron los responsables de dejar casi una tonelada de marihuana oculta en el lugar.