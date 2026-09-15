Peligro al volante

Salió del boliche ebrio, chocó con su auto, realizó maniobras peligrosas y terminó preso

El conductor circulaba con las luces apagadas y efectuando maniobras peligrosas durante la desconcentración de más de 800 personas. Tras impactar contra otro vehículo y continuar con desplazamientos de riesgo, un cerrojo policial permitió detener su marcha. El posterior control de alcoholemia confirmó la gravedad de la situación.