San José del Rincón

Tres hechos delictivos terminaron con cuatro aprehendidos, un policía lesionado y un móvil dañado

Durante la mañana, una sucesión de hechos delictivos registrados en distintos sectores de San José del Rincón derivó en un importante despliegue policial, cuatro personas aprehendidas, un efectivo lesionado durante el procedimiento y daños ocasionados a una unidad oficial.