Las intervenciones se desarrollaron entre las 06:40 y las 09:20 horas, de manera mancomunada, como es habitual en esta zona, con la participación de efectivos de la Comisaría Distrito 14ª y del Comando Radioeléctrico de la Costa, a partir de tres hechos registrados en distintos sectores de la ciudad.
Tres hechos delictivos terminaron con cuatro aprehendidos, un policía lesionado y un móvil dañado
Durante la mañana, una sucesión de hechos delictivos registrados en distintos sectores de San José del Rincón derivó en un importante despliegue policial, cuatro personas aprehendidas, un efectivo lesionado durante el procedimiento y daños ocasionados a una unidad oficial.
El primero ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando se denunció una tentativa de robo en un comercio. Posteriormente, se tomó conocimiento de un segundo hecho contra la propiedad cometido en una vivienda de la zona.
Minutos más tarde se produjo un tercer episodio, cuando una mujer denunció haber sido víctima de un robo mediante la presunta utilización de un arma de fuego, oportunidad en la que le sustrajeron una importante suma de dinero.
A partir de la información reunida, testimonios y registros de cámaras de seguridad, el personal policial orientó las tareas hacia un sector cercano al Terraplén de San José del Rincón, donde habrían ingresado las personas señaladas en la investigación.
Agente golpeado
Al arribar al lugar, los efectivos encontraron resistencia durante el procedimiento. En esas circunstancias, uno de los involucrados agredió con un golpe en la cabeza a un efectivo policial y posteriormente intentó intimidarlo con un elemento contundente, siendo finalmente reducido y aprehendido.
Mientras se procedía a colocarle las esposas de seguridad, una mujer intentó agredir al personal policial utilizando un hueso de animal vacuno por lo que también fue reducida y aprehendida.
Luego, fue localizada una tercera persona cuya vestimenta presentaba características coincidentes con las observadas en registros fílmicos vinculados a los hechos investigados. Una cuarta persona, menor de edad, también fue trasladada conforme a los protocolos correspondientes.
Ante la presencia y actitud hostil de varias personas en las inmediaciones, el personal efectuó posteriormente un repliegue táctico, preservando la integridad de los aprehendidos y de los efectivos actuantes.
Como resultado del procedimiento fueron secuestrados distintos elementos presuntamente utilizados durante la resistencia al accionar policial. Asimismo, quedó bajo resguardo preventivo una herramienta motorizada cuya procedencia es materia de investigación.
Daño a un móvil policial
Durante el posterior traslado de uno de los aprehendidos hacia una dependencia policial, el involucrado habría provocado daños intencionales en la carrocería del móvil oficial, utilizando las esposas de seguridad que llevaba colocadas.
Por este nuevo episodio se iniciaron actuaciones complementarias por Daño Calificado, resultando damnificado el Estado Provincial.
En relación con los menores involucrados, tomó intervención la Justicia de Menores, que dispuso las medidas correspondientes conforme a la normativa vigente y dio intervención a los organismos competentes.
Respecto de los mayores de edad, se dio conocimiento al Ministerio Público de la Acusación, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.
El efectivo policial lesionado recibió asistencia médica, mientras que se continuaron realizando requisas, análisis de registros fílmicos y demás diligencias destinadas a determinar la participación de cada una de las personas involucradas y procurar el recupero de los elementos denunciados como sustraídos.
Las actuaciones fueron iniciadas, de manera preliminar, por hechos vinculados a Robo Calificado por el Uso de Arma de Fuego, Robo, Tentativa de Robo, Resistencia y Atentado a la Autoridad, Lesiones Dolosas y Daño Calificado