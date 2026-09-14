Ciudad de Santa Fe

“Te voy a quemar el rancho, no te aparezcas más”: condenada por robos y amenazas en Villa Hipódromo

Águeda Herrera admitió su responsabilidad en los violentos episodios ocurridos en julio de 2025 y aceptó una pena de cuatro años, que se ejecutará bajo prisión domiciliaria con monitoreo de tobillera electrónica.