Una denuncia por un episodio de violencia de género terminó este domingo con tres hombres aprehendidos y un importante secuestro de armas y material balístico en una vivienda de la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.
Violencia de género, un disparo y tres hombres aprehendidos en Santa Fe
Una denuncia realizada por una mujer de 25 años derivó en un procedimiento policial en una vivienda de la zona oeste de la ciudad. La víctima aseguró que había sido agredida y amenazada por su pareja, quien además habría efectuado una detonación con un arma de fuego. En el lugar fueron halladas una pistola, una escopeta, municiones y un chaleco balístico.
El procedimiento se desencadenó alrededor de las 9.40, en inmediaciones de Berutti y pasaje Paredes, luego de un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertó sobre una situación de violencia.
Cuando los agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar entrevistaron a una mujer de 25 años, quien manifestó que su pareja la había agredido físicamente, la había amenazado y, en medio de la situación, había efectuado una detonación con un arma de fuego.
Con esa información, los policías se dirigieron hasta el domicilio señalado. Allí fueron aprehendidos tres hombres: uno de 26 años, señalado por la víctima como su pareja, otro de 27 y un tercero de 50.
La intervención policial no terminó con las aprehensiones. Durante las diligencias realizadas en el inmueble fueron encontrados distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación.
Un arsenal en la vivienda
Entre los objetos secuestrados apareció una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, de color negro y con la numeración suprimida. El arma tenía colocado un cargador con capacidad aproximada para 30 municiones y contenía 14 cartuchos calibre 9 milímetros marca CBC. Según consta en las actuaciones, una de esas municiones se encontraba en la recámara.
También fue hallada una escopeta calibre 12/70, de color negro, marca Tactical Technology, modelo 2002, igualmente con la numeración suprimida. Junto con ella se secuestraron nueve cartuchos calibre 12 de la marca Fiocchi, de origen italiano.
Chaleco balístico
Pero el procedimiento tuvo además otro elemento que llamó la atención de los investigadores: un chaleco balístico de la marca Sastrería Militar, con funda de tela negra y dos placas balísticas. Las placas presentaban visible la numeración "1749".
Todo el material fue trasladado para quedar a disposición de la investigación, previo paso por Medicina Legal. También intervino personal de la Policía de Investigaciones, cuyos peritos realizaron tareas específicas en la escena y practicaron dermotest a los involucrados.
El caso quedó en manos del fiscal Daniel Filippi. Al hombre de 26 años se le atribuyen, en principio, lesiones leves en un contexto de violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, abuso de arma y una presunta infracción vinculada con la tenencia irregular del chaleco balístico.
Los otros dos hombres, de 27 y 50 años, quedaron relacionados con la tenencia indebida de armas de fuego de uso civil.
La investigación deberá determinar ahora las circunstancias precisas en que se produjo la agresión denunciada, quién utilizó el arma durante el episodio y cuál era la procedencia y situación registral de las armas y del material balístico encontrados en el domicilio.