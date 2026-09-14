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Violencia de género, un disparo y tres hombres aprehendidos en Santa Fe

Una denuncia realizada por una mujer de 25 años derivó en un procedimiento policial en una vivienda de la zona oeste de la ciudad. La víctima aseguró que había sido agredida y amenazada por su pareja, quien además habría efectuado una detonación con un arma de fuego. En el lugar fueron halladas una pistola, una escopeta, municiones y un chaleco balístico.