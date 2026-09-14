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Fue detenido

Corrientes: se hizo pasar por su esposa, emboscó a su amante y lo atacó a tiros y puñaladas

El acusado habría utilizado el teléfono de su pareja para coordinar un encuentro en una zona boscosa. La víctima logró escapar herida y llegar hasta su vivienda para pedir ayuda.

Encontró chats de su esposa, pactó un encuentro y atacó al hombre en una zona boscosa.Encontró chats de su esposa, pactó un encuentro y atacó al hombre en una zona boscosa.
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Un hombre fue detenido en Esquina, Corrientes, acusado de atacar a otro tras descubrir conversaciones que la víctima mantenía con su esposa. Según la reconstrucción del episodio, habría utilizado el teléfono de su pareja para hacerse pasar por ella y acordar un encuentro que terminó en una violenta agresión.

El hecho ocurrió en una zona de abundante vegetación de la localidad correntina. El hombre que fue citado llegó al lugar sin saber que, detrás de los mensajes que había recibido, se encontraba el esposo de la mujer.

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Preparó el encuentro

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el acusado, identificado por sus iniciales como R.D.P., habría encontrado conversaciones entre su esposa y un hombre de apellido Vega.

Tras descubrir los mensajes, tomó el celular de su pareja y se hizo pasar por ella para comunicarse con Vega. De esa manera, habría pactado un supuesto encuentro íntimo en un sector boscoso de Esquina.

La víctima se dirigió hasta el lugar acordado sin conocer la verdadera identidad de la persona con la que había estado intercambiando mensajes.

Lo atacó y le provocó graves heridas

Cuando Vega llegó al punto de encuentro, se encontró con R.D.P. y ambos comenzaron una discusión que rápidamente derivó en una agresión.

Según la reconstrucción conocida hasta el momento, el acusado efectuó un disparo contra la víctima y, durante el enfrentamiento, también le provocó una profunda herida punzocortante en el abdomen.

A pesar de las lesiones, Vega logró escapar del lugar. El hombre atravesó a pie la zona de vegetación hasta llegar a su vivienda, donde pidió ayuda.

La víctima fue trasladada al hospital

Luego de conseguir asistencia, Vega fue llevado de urgencia al hospital local de Esquina para recibir atención médica debido a las heridas sufridas durante el ataque.

Mientras tanto, el presunto agresor decidió presentarse por sus propios medios en una dependencia policial de la localidad.

El acusado quedó detenido

R.D.P. quedó detenido y a disposición de la Justicia, que deberá avanzar en la investigación para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

La causa se encuentra bajo investigación, mientras se reconstruyen las circunstancias en las que se produjo la agresión y el vínculo previo entre los involucrados.

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