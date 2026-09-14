Un incendio se desató durante la mañana de este lunes en un edificio de 13 pisos ubicado en el barrio porteño de Recoleta. El foco se originó en el living de un departamento del cuarto piso, en la esquina de avenida Callao y Quintana, y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. El inmueble fue evacuado de manera preventiva mientras los Bomberos de la Ciudad trabajaban para controlar las llamas.
Incendio en Recoleta: evacuaron un edificio de 13 pisos y un hombre fue hospitalizado
El fuego comenzó en el living de un departamento del cuarto piso de un edificio ubicado en avenida Callao y Quintana. Bomberos de la Ciudad trabajaron para controlar las llamas.
El operativo comenzó alrededor de las 6.25, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre el incendio. Al llegar al lugar, los bomberos encontraron un foco activo dentro de uno de los departamentos y comenzaron las tareas para evitar que el fuego se propagara a otros sectores del edificio.
Cómo fue el operativo y la evacuación del edificio
Para combatir el incendio, los efectivos utilizaron una línea de 63 milímetros y avanzaron con las tareas hasta conseguir dominar las llamas. Debido a la presencia de humo y como medida preventiva, las personas que se encontraban dentro del edificio fueron evacuadas.
El operativo involucró a distintas unidades de emergencia. En el lugar trabajaron integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER), junto con cuatro camiones cisterna, cuatro hidroelevadores y seis puestos de comando. También intervino personal de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad.
Uno de los momentos que requirió una intervención específica de los bomberos se produjo cuando dos mujeres llegaron hasta la terraza del edificio para ponerse a resguardo del fuego. Los efectivos lograron asistirlas y bajarlas del lugar. Ambas fueron atendidas posteriormente por personal médico.
La evacuación se realizó de manera ordenada mientras los equipos de emergencia trabajaban en el inmueble. Una vez controlado el incendio, los bomberos continuaron con las tareas correspondientes en el lugar.
Hasta el momento, no se informaron víctimas fatales como consecuencia del episodio.
Un hombre fue trasladado al Hospital Rivadavia
Como consecuencia del incendio, un hombre mayor de edad debió ser asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Luego fue trasladado al Hospital Rivadavia, donde ingresó con un cuadro de inhalación de humo.
Además, otras personas recibieron atención médica en el lugar. Las autoridades desplegaron el operativo sanitario en paralelo con el trabajo de los bomberos para asistir a quienes pudieran haber resultado afectados por el humo generado dentro del edificio.
El foco se inició específicamente en el living de un departamento situado en el cuarto piso. Por el momento, la información difundida no establece cuál fue la causa que provocó el comienzo de las llamas, por lo que ese aspecto deberá ser determinado a partir de las pericias correspondientes.
La intervención permitió controlar el incendio y evitar que el fuego continuara avanzando dentro del edificio. Mientras se desarrollaban las tareas, la zona permaneció bajo un importante despliegue de Bomberos de la Ciudad, Policía y personal sanitario.
El episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando buena parte de los residentes todavía se encontraba dentro de sus viviendas. La rápida evacuación permitió que las personas abandonaran el inmueble mientras los equipos especializados trabajaban sobre el foco.
Una vez dominado el incendio, los bomberos permanecieron en el lugar para completar las tareas posteriores al control de las llamas. También se mantuvo la presencia policial para colaborar con el operativo.