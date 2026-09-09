Casi 80 hectáreas de vegetación y terrenos rurales fueron afectadas por distintos incendios registrados durante el domingo 6 de septiembre en cinco puntos de Misiones, en una jornada que demandó la intervención de bomberos policiales, voluntarios, personal especializado en manejo del fuego y maquinaria agrícola.
Incendios en Misiones: casi 80 hectáreas fueron afectadas en cinco puntos de la provincia
Los focos se registraron de manera simultánea el domingo en Santo Pipó, Posadas, Garupá, Santa Ana y Jardín América. Bomberos policiales, voluntarios, brigadistas y maquinaria agrícola trabajaron para contener el avance del fuego. No se informaron personas heridas.
Los focos se localizaron en Santo Pipó, Posadas, Garupá, Santa Ana y Jardín América. De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, uno de los episodios de mayor extensión se produjo en Santo Pipó, donde el fuego alcanzó unas 50 hectáreas de malezas y residuos de cosecha de pino.
La sucesión de incendios obligó a desplegar recursos en distintos sectores de la provincia. En algunos casos, los equipos debieron trabajar para evitar que las llamas alcanzaran viviendas, plantaciones e instalaciones consideradas sensibles.
Santo Pipó y Posadas concentraron los principales operativos
El incendio de mayor superficie se registró en el Lote 24 de Santo Pipó. Allí fueron afectadas aproximadamente 50 hectáreas de malezas y residuos derivados de la cosecha de pino.
Para controlar el avance del fuego trabajaron 14 bomberos de la Policía de Misiones, acompañados por voluntarios de Gobernador Roca y Corpus. El operativo también contó con maquinaria agrícola, utilizada para abrir cortafuegos y generar una barrera que permitiera limitar la propagación de las llamas.
Las primeras actuaciones apuntaron a una posible intervención humana como origen del foco, aunque ese dato debe ser considerado dentro de la investigación correspondiente y no como una causa definitivamente establecida.
En Posadas, otro de los incendios alcanzó una superficie considerable y demandó un despliegue de bomberos y unidades especializadas. La intervención permitió evitar que el fuego avanzara hacia sectores sensibles.
En el barrio Porvenir I, según información difundida por medios locales a partir de fuentes de Bomberos de la Policía de Misiones, unas 25 hectáreas de terreno y bañados fueron afectadas. Allí trabajaron durante varias horas efectivos policiales, unidades de ataque y cisternas, junto con bomberos voluntarios y personal de Manejo del Fuego.
Uno de los principales objetivos del operativo fue impedir que el incendio llegara al Campus Universitario, la Estación de Transferencia, el Mercado Central y la Unidad Penal IV. Finalmente, las llamas fueron contenidas sin alcanzar viviendas, estructuras ni plantaciones.
El despliegue simultáneo en diferentes localidades puso en evidencia la necesidad de mantener activos los mecanismos de prevención y respuesta durante períodos de elevado riesgo de incendios.
Otros focos
La jornada también tuvo intervenciones en Garupá, donde un incendio de malezas afectó aproximadamente media hectárea.
En la ruta provincial 104, efectivos de Bomberos de Santa Ana trabajaron sobre un incendio iniciado en la banquina. La intervención permitió evitar que el fuego se extendiera hacia un pinar ubicado en las inmediaciones. La vegetación seca y la presencia de plantaciones representan un factor de riesgo para la propagación rápida de este tipo de focos.
En Jardín América, en tanto, el origen del incendio estuvo relacionado con una motocicleta que habría sufrido un desperfecto mecánico mientras se encontraba dentro de un sector con eucaliptos.
El vehículo quedó destruido por las llamas y el fuego alcanzó aproximadamente media hectárea de vegetación.
En los distintos procedimientos participaron dotaciones policiales y voluntarios, además de personal especializado y recursos destinados a controlar los focos antes de que pudieran generar daños mayores.
La información disponible hasta el momento no reporta personas lesionadas como consecuencia de estos incendios.
La situación se produce en un contexto en el que Misiones viene reforzando las advertencias sobre el riesgo de incendios. El Gobierno provincial ha señalado en distintas oportunidades la necesidad de extremar las medidas de prevención, especialmente ante condiciones de sequedad y temperaturas que favorecen la propagación del fuego.
Entre las recomendaciones oficiales se encuentran evitar encender fuego en zonas rurales y boscosas, no arrojar colillas o fósforos encendidos y mantener despejados de vegetación seca los alrededores de viviendas y terrenos.
Ante la aparición de humo o un foco de incendio, las autoridades recomiendan dar aviso inmediato a los servicios de emergencia. En Misiones se encuentran disponibles el 911, el 105 para Emergencia Ambiental, el 100 de Bomberos y el 103 de Defensa Civil.
Los episodios registrados el domingo dejaron casi 80 hectáreas afectadas en distintos puntos de la provincia y requirieron una respuesta coordinada de los equipos de emergencia. Mientras continúan las tareas de prevención y monitoreo, las autoridades buscan evitar que nuevos focos puedan avanzar sobre áreas rurales, plantaciones, viviendas o infraestructura.