Un nuevo incendio de vegetación se registró en las últimas horas en la localidad jujeña de Volcán, en el sector conocido como Cuna de Nubes, sobre el río Chilcayoc.
Incendios en Jujuy: ya son 125 los focos registrados en 2026 y advierten por una temporada seca
Un nuevo incendio se declaró en la zona de Volcán, donde brigadistas trabajan para contener las llamas. La provincia acumula más de un centenar de focos en lo que va del año y las autoridades alertan por el aumento del riesgo durante los próximos meses, marcado por temperaturas elevadas, menor humedad y pocas precipitaciones.
El fuego movilizó a brigadistas de distintos puntos de la provincia, que trabajan para evitar que las llamas avancen sobre una zona caracterizada por la presencia de vegetación seca y un relieve que dificulta las tareas de control.
El operativo cuenta con 11 integrantes de la Brigada Central y otros cuatro efectivos de la Brigada de Humahuaca, además de cuatro vehículos de despliegue rápido. El objetivo es contener el foco y evitar que aumente su extensión.
La situación se produce en un contexto que mantiene en alerta a las autoridades provinciales. Según los datos difundidos por el área encargada del combate de incendios, Jujuy acumula 125 focos de vegetación durante 2026, que hasta el momento afectaron unas 1.065 hectáreas.
Un nuevo foco y un pedido de prevención a la población
Ante el incendio registrado en Volcán, las autoridades solicitaron a la población evitar acercarse al área donde trabajan los equipos de emergencia.
También pidieron respetar las indicaciones de los brigadistas y comunicar de inmediato cualquier columna de humo o situación que pueda representar un riesgo al número de emergencias 911.
La recomendación apunta especialmente a evitar nuevas fuentes de fuego en un período del año en el que las condiciones ambientales pueden favorecer una rápida propagación.
Los números acumulados muestran una diferencia importante respecto del mismo período de 2025 en cuanto a la superficie alcanzada. Mientras este año se contabilizan 1.065 hectáreas afectadas, para esta misma altura del año pasado el registro provincial alcanzaba aproximadamente las 3.700 hectáreas.
Sin embargo, desde el área provincial de incendios remarcan que la menor cantidad de superficie quemada no significa que el riesgo haya desaparecido. Por el contrario, la llegada de los meses más cálidos puede modificar el escenario y generar condiciones más favorables para la aparición y expansión de nuevos focos.
Marcelo Torrico, responsable del área provincial encargada del combate del fuego, señaló que el avance hacia la primavera y posteriormente el verano puede incrementar la posibilidad de incendios debido a la combinación de temperaturas más altas, menor humedad ambiental y presencia de viento.
Estos factores adquieren especial relevancia cuando se encuentran con pastizales, monte bajo y otros materiales vegetales secos, que pueden actuar como combustible y facilitar la propagación de las llamas.
Las autoridades también pusieron el foco sobre actividades humanas que pueden generar incendios. Entre las situaciones que generan preocupación aparecen la quema de residuos y la presencia de microbasurales, particularmente en sectores de Palpalá y San Salvador de Jujuy.
Según explicó Torrico, una quema de basura que pierde el control puede extenderse hacia zonas con pastizales y convertirse rápidamente en un incendio de vegetación.
A esto se suma la presencia de residuos acumulados en banquinas y márgenes de rutas. Aunque en distintos sectores se realizaron tareas de limpieza, desde el área de incendios advierten que todavía existen puntos que pueden transformarse en focos de riesgo.
El pronóstico anticipa meses con mayor riesgo de incendios
La preocupación de las autoridades jujeñas también está relacionada con las perspectivas climáticas para los próximos meses.
El pronóstico trimestral elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para septiembre, octubre y noviembre ubica a Jujuy y a buena parte del norte argentino dentro de una zona donde las temperaturas podrían ubicarse entre valores normales y superiores a los normales.
El escenario previsto para las precipitaciones tampoco resulta favorable para la reducción del riesgo. Para la región del Noroeste Argentino se anticipan lluvias dentro de los valores normales o por debajo de ellos.
La combinación entre temperaturas elevadas y precipitaciones escasas puede favorecer una mayor sequedad de la vegetación. Si además aparecen períodos de baja humedad y viento, las condiciones pueden resultar más propicias para que un incendio se inicie y avance sobre una superficie mayor.
De todos modos, el SMN aclara que los pronósticos climáticos trimestrales no permiten anticipar episodios meteorológicos específicos. Se trata de una referencia general sobre las condiciones que podrían predominar durante un período determinado y que sirve para la planificación de las tareas de prevención y respuesta.
En este contexto, las autoridades jujeñas buscan reforzar las medidas preventivas antes del ingreso pleno a los meses de mayor temperatura. El seguimiento de los focos, la intervención rápida de las brigadas y el control de las actividades que puedan generar fuego forman parte de las acciones consideradas prioritarias.
Además, desde la provincia recordaron que iniciar un incendio puede tener consecuencias legales y económicas. La normativa contempla multas que parten de los 10 millones de pesos para quienes provoquen un foco ígneo, además de los costos asociados al operativo necesario para combatirlo.
El pedido oficial apunta a reducir aquellas situaciones que pueden evitarse y que, en condiciones de sequedad, viento y altas temperaturas, tienen capacidad de convertirse en incendios de mayor magnitud.
Mientras continúan las tareas para controlar el foco registrado en Volcán, el dato de los 125 incendios acumulados durante 2026 y las perspectivas climáticas para la primavera colocan a Jujuy ante un período en el que la prevención tendrá un papel central.