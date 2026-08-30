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Incendios en Jujuy: ya son 125 los focos registrados en 2026 y advierten por una temporada seca

Un nuevo incendio se declaró en la zona de Volcán, donde brigadistas trabajan para contener las llamas. La provincia acumula más de un centenar de focos en lo que va del año y las autoridades alertan por el aumento del riesgo durante los próximos meses, marcado por temperaturas elevadas, menor humedad y pocas precipitaciones.