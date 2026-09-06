Monitoreo

Incendios en el Delta: detectaron 36 focos y más de 1.700 hectáreas afectadas

Los focos fueron registrados entre el 1 y el 4 de septiembre en territorio insular entrerriano, frente a San Lorenzo, Rosario, Arroyo Seco y Villa Constitución. Equipos provinciales realizan tareas de monitoreo mientras continúa el seguimiento de la situación.