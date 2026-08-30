Prevención

¿Por qué aumenta el riesgo de incendios forestales en primavera y qué zonas de Argentina están bajo alerta?

El ingreso a los meses más cálidos vuelve a poner el foco en el peligro de incendios forestales y rurales. El Servicio Meteorológico Nacional utiliza temperatura, humedad, viento y lluvias acumuladas para determinar las condiciones de propagación del fuego.