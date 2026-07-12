El invierno continúa dejando mañanas con temperaturas muy bajas en gran parte del territorio argentino. Aunque la intensa ola polar que marcó el comienzo de julio comenzó a perder fuerza en varias provincias, el frío sigue siendo protagonista, especialmente en la Patagonia, donde varias localidades volvieron a ubicarse entre las más frías del país de acuerdo con los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las ciudades más frías de Argentina: el ranking del domingo
La Patagonia volvió a liderar el ranking de las temperaturas más bajas
Los datos publicados por el SMN muestran que las provincias patagónicas concentraron nuevamente los registros térmicos más bajos durante las primeras horas del domingo.
Santa Cruz volvió a ocupar varios de los primeros lugares del ranking nacional, una situación que se repite desde hace varios días debido a la persistencia de una masa de aire frío sobre el extremo sur del país.
Localidades como Perito Moreno, El Calafate, Gobernador Gregores, Río Gallegos, Puerto Santa Cruz y Puerto Deseado registraron temperaturas bajo cero, consolidando a la provincia como una de las más afectadas por el frío invernal.
También aparecieron entre las ciudades más frías Río Grande, en Tierra del Fuego, y Esquel, en Chubut, ambas con marcas negativas durante la mañana. A ellas se sumaron otras localidades cordilleranas de Río Negro y Mendoza, donde las heladas volvieron a ser protagonistas del inicio de la jornada.
El ranking elaborado por el organismo meteorológico se actualiza de manera permanente con información proveniente de su red de estaciones distribuidas en todo el país.
Además de la temperatura del aire, incorpora datos sobre sensación térmica, humedad relativa y otras variables que permiten seguir la evolución de las condiciones meteorológicas en tiempo real.
Los especialistas señalan que, si bien la ola de frío extremo perdió intensidad respecto de los primeros días de julio —cuando numerosas localidades registraron valores inferiores a los 10 grados bajo cero—, las madrugadas continúan siendo muy frías en buena parte de la Patagonia y de las zonas cordilleranas.
El frío persiste, aunque comienza un cambio de tendencia
Mientras el sur del país continúa registrando temperaturas invernales muy bajas, en el centro y norte argentino el panorama empieza a mostrar una recuperación gradual.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante los próximos días se espera un ascenso paulatino de las temperaturas máximas en varias provincias, impulsado por el ingreso de aire más templado desde el norte.
Esa tendencia será especialmente notoria en la región central, donde las tardes comenzarán a presentar valores más agradables luego de varias jornadas de intenso frío.
En provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires continuarán las mañanas frescas, con mínimas de un dígito, aunque las máximas tenderán a ubicarse entre los 17 y los 22 grados hacia mediados de la semana, marcando un cambio respecto del comienzo del mes.
Aun así, el organismo nacional recomienda mantener las precauciones habituales durante las primeras horas del día, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, que suelen ser los grupos más vulnerables frente a las bajas temperaturas.
También se aconseja calefaccionar los ambientes de manera segura, garantizar una adecuada ventilación de los espacios cerrados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y extremar los cuidados en rutas y caminos donde las heladas pueden reducir la adherencia del pavimento.
Aunque el invierno comenzó con una ola polar de gran intensidad, las proyecciones meteorológicas indican que el escenario tenderá a moderarse durante la segunda quincena de julio.
Sin embargo, los especialistas recuerdan que aún pueden producirse nuevos ingresos de aire frío, propios de esta época del año, por lo que las condiciones seguirán siendo variables en distintas regiones del país.