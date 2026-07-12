El invierno sigue marcando el pulso del clima en la capital provincial, aunque con condiciones estables y sin precipitaciones a la vista.
Domingo frío y con cielo mayormente nublado en la ciudad de Santa Fe
La ciudad de Santa Fe atraviesa un domingo frío durante la mañana y una temperatura máxima prevista de 15°C. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias y un progresivo aumento de las temperaturas durante los próximos días.
Tras un amanecer con una sensación térmica cercana a los 2°C, el domingo se presenta mayormente nublado y con viento leve, mientras que el pronóstico extendido anticipa un cambio gradual con tardes cada vez más templadas.
Con una temperatura de 4°C a las primeras horas de este domingo y una sensación térmica de apenas 1,6°C, Santa Fe comenzó la jornada bajo un cielo cubierto, alta humedad (97%) y viento del oeste de 10 km/h. La visibilidad se mantiene en 12 kilómetros, favoreciendo la circulación pese a la nubosidad.
De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 15°C.
Durante la mañana y la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que hacia la noche las condiciones mejorarán levemente con cielo algo nublado. En ningún momento del día se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% para las tres franjas horarias.
Los vientos soplarán con intensidad leve, entre 7 y 12 km/h, rotando del sudeste por la mañana, del sur durante la tarde y del este hacia la noche.
La jornada se perfila como una buena oportunidad para realizar actividades al aire libre, aunque será recomendable salir con abrigo durante las primeras horas y recién hacia la tarde se sentirá un ambiente un poco más agradable.
Pronóstico extendido
El comienzo de la semana llegará con un marcado ascenso de las temperaturas y continuará sin anuncios de lluvias en la ciudad.
Lunes: se espera una mínima de 7°C y una máxima de 17°C. Será una jornada fresca durante la mañana y más templada por la tarde.
Martes: el termómetro seguirá en ascenso, con una mínima de 9°C y una máxima de 20°C, consolidando un cambio hacia tardes más agradables.
Miércoles: continuará la tendencia de aumento térmico. El SMN pronostica una mínima de 10°C y una máxima de 21°C, con condiciones estables que anticipan una segunda mitad de la semana todavía más templada.