La consolidación de un invierno con marcas térmicas extremas genera un fuerte impacto en la vida cotidiana de los santafesinos y de gran parte del territorio argentino. Salir a la calle para cumplir con las obligaciones diarias o esperar el transporte público bajo registros bajo cero se convirtió en un verdadero desafío estacional para la salud.
El secreto científico contra el invierno: cómo vestirse para no pasar frío con estas bajas temperaturas
La ciencia revela que el secreto para combatir el frío no es un abrigo grueso, sino la estrategia de las tres capas: ropa interior térmica, suéter de lana y campera técnica.
Frente a este adverso escenario meteorológico, la ciencia derribó el mito de abrigarse con una sola prenda pesada y dictaminó cuál es la estrategia infalible para optimizar el calor corporal de manera eficiente.
El peligro de las prendas pesadas y la regla de las tres capas
Muchas personas cometen el error habitual de salir a la calle cubiertas por un único abrigo grueso. Sin embargo, los especialistas advierten que este método resulta incómodo y no retiene el calor de manera eficiente. En su lugar, un sistema de vestimenta validado científicamente propone la combinación estratégica de indumentaria ligera para crear cámaras de aire templado entre las prendas, las cuales actúan como un aislante natural insuperable contra el frío exterior.
Para implementar este método de forma efectiva, la primera línea de defensa debe ser una base de ropa interior térmica de materiales sintéticos como el poliéster o el nylon. Sobre esta primera protección, se deben sumar prendas de aislamiento intermedio capaces de retener la temperatura, tales como un buzo polar o un suéter de lana tradicional. El esquema se completa con una tercera capa: una campera técnica exterior impermeable que funcione como cortavientos.
La tecnología detrás de la indumentaria térmica
El éxito de la primera capa radica en las propiedades de la indumentaria térmica moderna. A diferencia de las prendas tradicionales de algodón —que retienen la humedad y aumentan la sensación de frío—, las fibras sintéticas como el poliéster o la poliamida destacan por su ligereza y su alta transpirabilidad, absorbiendo el sudor corporal para eliminarlo al exterior.
Además, su elasticidad permite que se adapten al cuerpo como una segunda piel, un factor crucial debido a que si la prenda quedara holgada, el frío del exterior podría filtrarse y romper el proceso de termorregulación. Los diseños actuales suelen prescindir de costuras o utilizar costuras planas para evitar rozaduras, e incorporan funciones antibacterianas que previenen el mal olor incluso en actividades de alto rendimiento.
Extremidades desprotegidas y el riesgo de hipotermia
El diseño de este sistema de abrigo responde a estrictas razones biológicas. Investigaciones desarrolladas por científicos de la Universidad de Manitoba documentaron que las extremidades y la cabeza descubiertas son responsables de una alarmante pérdida calórica cuando los termómetros marcan registros bajo cero. Por este motivo, resulta fundamental complementar las tres capas con accesorios clave: gorro de lana, guantes térmicos, bufanda, medias gruesas y un calzado resistente que proteja los pies de la humedad.
Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explicaron que la exposición prolongada y desprotegida a las bajas temperaturas puede desencadenar cuadros de hipotermia si la temperatura corporal desciende peligrosamente. En sintonía, el reconocido médico Jorge Tartaglione enfatizó la importancia de no consumir alcohol bajo estas condiciones climáticas, ya que esta sustancia impide la vasoconstricción y acelera la pérdida calórica del organismo.
Consejos para el cuidado de la salud en el hogar
El desafío de mantener la estabilidad corporal también se traslada a los espacios interiores. Para quienes buscan protegerse dentro de la casa sin incrementar excesivamente el gasto en calefacción, la Cruz Roja Británica aconseja vestir varias prendas finas en lugar de una pesada, sumando pantuflas y bolsas de agua caliente. Durante las noches, la entidad sugiere acondicionar el dormitorio con mantas de franela y pijamas térmicos.
Finalmente, para resguardar la seguridad familiar al calefaccionar los hogares, los CDC advirtieron la necesidad de colocar burletes en las ventanas para evitar filtraciones, pero manteniendo siempre una ventilación adecuada para prevenir la acumulación de monóxido de carbono, un gas invisible y mortal. Mantener el cuerpo activo dentro del hogar y asegurar un aislamiento eficiente en las aberturas serán las claves fundamentales a la espera de un próximo alivio meteorológico.