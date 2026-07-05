El invierno seguirá haciéndose sentir en la ciudad de Santa Fe. Este domingo estará marcado por el frío desde las primeras horas del día, abundante nubosidad y ausencia de precipitaciones.
Domingo frío, mayormente nublado en la ciudad de Santa Fe
La temperatura oscilará entre los 4°C y los 14°C este domingo 5 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo mayormente nublado, viento de intensidad leve a moderada y una semana que continuará con mañanas muy frías.
De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán estables y las temperaturas continuarán por debajo de los valores templados durante el inicio de la semana.
La jornada comenzó con una temperatura de 7°C, cielo cubierto, una humedad del 95%, presión de 1020,8 hPa, viento en calma y una visibilidad de 12 kilómetros.
Para el resto del día, el SMN prevé cielo mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, sin probabilidades de lluvia.
La temperatura mínima será de 4°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C durante la tarde. El viento soplará del este entre 7 y 12 km/h durante la mañana, rotará al sudoeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h por la tarde y finalizará la jornada desde el sur entre 7 y 12 km/h. No se esperan ráfagas significativas.
Las condiciones meteorológicas favorecerán una jornada estable, aunque el ambiente continuará siendo frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana y después de la puesta del sol.
Pronóstico extendido
El comienzo de la semana mantendrá características típicamente invernales, con mañanas frías y tardes frescas a templadas, sin anuncios de precipitaciones.
Lunes: se espera una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 13°C. Continuará el ambiente frío durante la mañana y fresco por la tarde.
Martes: el termómetro descenderá hasta los 3°C al amanecer, la marca más baja del período, mientras que la máxima llegará a 18°C, ofreciendo una tarde algo más agradable.
Miércoles: la mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 17°C, manteniéndose el tiempo estable y con temperaturas moderadas para la época durante las horas de la tarde.