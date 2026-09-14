La madrugada del domingo dejó a un periodista deportivo sin buena parte de las herramientas con las que, desde hace años, cuenta las alternativas del fútbol santafesino. Carlos Robledo, relator de los partidos de la Liga Santafesina de Fútbol, sufrió el robo de una mochila que había dejado dentro de su automóvil, estacionado sobre Hipólito Yrigoyen, antes de llegar a Urquiza.
Rompieron el vidrio del auto de un relator deportivo y le robaron sus herramientas de trabajo
Carlos Robledo, periodista y relator de los partidos de la Liga Santafesina de Fútbol, fue víctima de un robo durante la madrugada del domingo. Los delincuentes rompieron uno de los vidrios traseros de su Chevrolet Sonic y se llevaron una mochila con micrófonos, celulares, auriculares, baterías y otros elementos indispensables para sus transmisiones.
Para entrar al Chevrolet Sonic, los delincuentes rompieron uno de los vidrios traseros del vehículo. El episodio habría ocurrido alrededor de las 4.30, luego de que Robledo regresara de una transmisión realizada el sábado por la tarde.
El periodista había relatado el encuentro entre Ateneo y La Salle y, una vez concluida la jornada laboral, regresó hacia su domicilio. En el camino dejó al operador y estacionó el automóvil en Hipólito Yrigoyen. Fue entonces cuando, según contó a El Litoral, cometió un descuido que terminaría costándole caro: dejó la mochila con sus elementos de trabajo sobre el asiento trasero.
"Reventaron el vidrio"
"Me rompieron, me reventaron el vidrio", relató Robledo al reconstruir lo ocurrido.
Dentro de la mochila había micrófonos, auriculares, baterías, un cronómetro y teléfonos utilizados para las transmisiones, además de material que el periodista había ido reuniendo durante el campeonato. No se trataba, por lo tanto, de objetos de uso cotidiano sino de instrumentos necesarios para desarrollar su actividad profesional.
El golpe fue particularmente duro porque se produjo después de una jornada de trabajo y en una zona que, por su ubicación, Robledo considera céntrica y transitada.
Otra víctima y una investigación
La intervención policial permitió establecer que el episodio no habría sido aislado. Robledo contó que, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores detectaron otro hecho de características similares cometido prácticamente en el mismo sector.
La segunda víctima sería un hombre que había llegado desde Entre Ríos y se encontraba realizando una mudanza en un edificio cercano. También sufrió la rotura de un vidrio de su vehículo, en este caso una Toyota Hilux, y el robo de un bolso con ropa.
Robledo relató que posteriormente pudo encontrarse con este hombre en la dependencia policial. Según le informaron, los investigadores habían logrado localizar a un sospechoso y trasladarlo a la Seccional 4ª.
"Por la cuarta me vinieron a llamar. La Policía me vino a llamar, me tocaron timbre", explicó el periodista, quien reside en las inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Urquiza.
Cámaras clave
El dato de las cámaras de seguridad aparece como uno de los elementos centrales para reconstruir lo ocurrido y determinar si ambos robos fueron cometidos por la misma persona o si existe algún otro vínculo entre los episodios.
Más allá de la investigación, para Robledo queda una preocupación concreta: recuperar o reemplazar los elementos que necesita para continuar trabajando.
"Lo que más lamento es que en la mochila estaban mis elementos de trabajo, es decir, micrófono, celulares, auriculares, en fin. Hay mucho sacrificio para tener que reponer todo esto", expresó. Y dejó una reflexión que resume el impacto que tuvo el episodio: "Es muy preocupante vivir así, que esto ocurra en plena zona céntrica".