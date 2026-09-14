Zona céntrica de Santa Fe

Rompieron el vidrio del auto de un relator deportivo y le robaron sus herramientas de trabajo

Carlos Robledo, periodista y relator de los partidos de la Liga Santafesina de Fútbol, fue víctima de un robo durante la madrugada del domingo. Los delincuentes rompieron uno de los vidrios traseros de su Chevrolet Sonic y se llevaron una mochila con micrófonos, celulares, auriculares, baterías y otros elementos indispensables para sus transmisiones.