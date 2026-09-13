Preocupante

Tres autos incendiados en pocas horas: continúa la saga de los “quema-coches” en Santa Fe

Dos automóviles fueron alcanzados por el fuego con apenas 24 minutos de diferencia durante la noche del sábado y un tercer vehículo terminó completamente incendiado poco después de la medianoche. Los episodios ocurrieron en distintos sectores de la ciudad y sus alrededores y ahora se investiga si existe alguna relación entre ellos.