Tres automóviles terminaron afectados por incendios durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe y sus alrededores. Los episodios se registraron con apenas horas de diferencia y vuelven a poner en escena la preocupación por la seguidilla de vehículos alcanzados por el fuego que se viene registrando en distintos barrios.
Tres autos incendiados en pocas horas: continúa la saga de los “quema-coches” en Santa Fe
Dos automóviles fueron alcanzados por el fuego con apenas 24 minutos de diferencia durante la noche del sábado y un tercer vehículo terminó completamente incendiado poco después de la medianoche. Los episodios ocurrieron en distintos sectores de la ciudad y sus alrededores y ahora se investiga si existe alguna relación entre ellos.
Los primeros dos casos ocurrieron prácticamente de manera simultánea. El primero fue denunciado alrededor de las 22.27 en la zona de Alfonsina Storni y Facundo Zuviría. Allí, los bomberos encontraron un Volkswagen Surán que estaba detenido sobre la vía pública y que había sido alcanzado por un incendio generalizado.
La dotación del Cuartel Santa Fe trabajó con una línea de una pulgada hasta conseguir extinguir por completo las llamas. El vehículo sufrió daños de consideración, aunque las actuaciones deberán determinar el origen del fuego.
Veinticuatro minutos después, a las 22.51, otro aviso movilizó a los servicios de emergencia hacia Gorostiaga y Pasaje Santa Fe. En este caso se trató de un Fiat Mobi.
Cuando llegaron los bomberos, el propietario ya había logrado sofocar parte del incendio utilizando baldes con agua, arena y un matafuego triclase de un kilogramo. Los efectivos realizaron entonces tareas de enfriamiento para evitar una eventual reactivación de los restos carbonosos.
Dos incendios en menos de media hora
El fuego había provocado daños principalmente en el compartimento del motor del Fiat Mobi, además del levantamiento y ampollamiento de la pintura del capot y un marcado ennegrecimiento producido por el hollín.
En ambos procedimientos intervino personal policial. En el segundo episodio estuvo presente una unidad del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I.
La proximidad temporal de ambos incendios llamó particularmente la atención: entre el momento en que se comunicó el siniestro del Volkswagen Surán y el aviso correspondiente al Fiat Mobi transcurrieron apenas 24 minutos. Pero la sucesión no terminó allí.
Ya durante la madrugada del domingo, a las 0.39, un tercer vehículo fue alcanzado por las llamas en un sector completamente diferente de la ciudad. El hecho ocurrió sobre la avenida Circunvalación Oeste, a la altura de la Ruta Provincial 70.
En ese lugar los bomberos del Cuartel Zona Norte encontraron un Volkswagen Touareg 3.0 Elegance detenido sobre la banquina y envuelto en un incendio generalizado.
La dotación procedió a extinguir completamente el fuego. El siniestro provocó daños en la totalidad del vehículo.
Una seguidilla que preocupa
En el lugar se encontraban el conductor del vehículo y la mujer que figura como titular del rodado. También intervino personal del Comando de Recreo.
Los tres episodios dejaron vehículos con daños de distinta consideración y requirieron la intervención de dotaciones de Bomberos y personal policial. Ahora resta establecer en cada caso cómo comenzó el fuego y si existe algún elemento que permita vincular los hechos entre sí.
La hipótesis de incendios provocados adquiere especial relevancia en este contexto debido a la seguidilla de episodios similares que viene afectando a distintos sectores de Santa Fe. Sin embargo, será la investigación la que deberá determinar si detrás de estos nuevos casos existe una acción deliberada y, eventualmente, si fueron cometidos por las mismas personas.
La sucesión registrada durante estas últimas horas vuelve a instalar así una escena que se ha repetido con preocupante frecuencia: vehículos estacionados que, en cuestión de minutos, terminan convertidos en estructuras humeantes.
Esta vez fueron tres. El primero en la zona de Alfonsina Storni y Facundo Zuviría. El segundo, en Gorostiaga y Pasaje Santa Fe. El tercero, ya pasada la medianoche, sobre Circunvalación Oeste y Ruta 70.
Tres incendios, tres vehículos y una misma pregunta que ahora deberá responder la investigación: si se trató de una coincidencia o de un nuevo capítulo de la saga de los llamados “quema-coches” que mantiene en alerta a distintos barrios de la capital provincial.