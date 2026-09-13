Momentos de máxima tensión se vivieron durante la noche del sábado en la ciudad costera de San José del Rincón, cuando un hombre de 31 años ingresó con intenciones de robo a una vivienda particular y terminó aprehendido luego de un rápido y coordinado despliegue policial.
Ladrón entró a una casa, lo cercó la policía y terminó escondido dentro de un sommier
Un hombre de 31 años fue aprehendido durante la noche del sábado luego de ingresar a una vivienda, con intenciones de robo, en inmediaciones de Inés Álvarez y Antón Martín. Los vecinos alertaron al 911 y, tras un operativo policial, los agentes lo encontraron oculto dentro de la estructura de la cama.
El episodio ocurrió alrededor de las 20:00 horas, en inmediaciones de Inés Álvarez y Antón Martín, cuando vecinos del sector advirtieron movimientos sospechosos y observaron el ingreso de una persona a la propiedad.
Ante la situación, realizaron de inmediato el correspondiente llamado a la Central de Emergencias 911.
Llamado al 911 decisivo
La comunicación permitió poner en marcha rápidamente el sistema de respuesta policial y movilizar los recursos disponibles en la zona. Efectivos de la Comisaría Distrito 14ª de San José del Rincón arribaron al lugar y comenzaron a articular el dispositivo, cubriendo accesos y posibles vías de escape mientras se aguardaba la llegada del propietario.
El inmueble pertenece a un periodista de 45 años, director del medio digital “San José de Rincón Web”, quien posteriormente se hizo presente y permitió el ingreso del personal policial. La coordinación entre los vecinos que dieron el aviso, los operadores del 911 y los efectivos desplegados en territorio resultó fundamental para acortar los tiempos de respuesta y mantener controlado el sector.
Cerrojo y búsqueda
Con el exterior asegurado, los uniformados ingresaron a la finca y realizaron una inspección detallada de los diferentes ambientes. Mientras una parte del personal mantenía cubiertas las posibles salidas, otros efectivos avanzaron en la revisión del interior del domicilio.
La búsqueda terminó en uno de los dormitorios. Allí, una revisión exhaustiva de la cama permitió descubrir un escondite tan particular como inesperado.
Insólito escondite
El hombre de 31 años se había introducido dentro de la estructura del sommier, aprovechando el espacio existente entre los boxes que conforman la base y sirven de apoyo al colchón. El sospechoso permanecía oculto dentro del mobiliario, intentando pasar inadvertido ante la presencia policial.
Sin embargo, la minuciosa inspección permitió establecer dónde se encontraba.
Los efectivos procedieron a extraerlo del interior de la estructura, reducirlo y concretar su aprehensión, sin que se registraran personas lesionadas durante el procedimiento.
Respuesta articulada evitó la fuga
La intervención puso nuevamente de manifiesto la importancia que tiene el aviso inmediato al 911 ante una situación sospechosa. En este caso, el llamado permitió movilizar rápidamente los recursos, establecer un perímetro, cubrir las vías de escape y realizar una búsqueda organizada dentro del inmueble.
La articulación operativa fue determinante para que el sospechoso fuera localizado antes de poder abandonar la propiedad, pese al particular escondite que había elegido.
El procedimiento también refuerza una recomendación fundamental para la comunidad: ante una situación de este tipo, no intervenir directamente y comunicarse inmediatamente con el 911, aportando la mayor cantidad de datos posibles para facilitar la respuesta policial.
A disposición de la justicia
Finalizado el operativo, el hombre fue trasladado bajo custodia a sede policial, donde continuaron las actuaciones correspondientes. Asimismo, se dio intervención a la Fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación, quedando el aprehendido a disposición de la Justicia.
Las actuaciones fueron iniciadas en principio en relación con una tentativa de robo, sin perjuicio de la calificación legal definitiva que determine la autoridad judicial conforme avance la investigación.
El episodio terminó sin personas heridas y con el sospechoso bajo custodia, dejando una secuencia poco habitual: un llamado oportuno al 911, una rápida articulación de los recursos policiales y un hombre localizado escondido dentro de la estructura de un sommier.