En San José del Rincón

Ladrón entró a una casa, lo cercó la policía y terminó escondido dentro de un sommier

Un hombre de 31 años fue aprehendido durante la noche del sábado luego de ingresar a una vivienda, con intenciones de robo, en inmediaciones de Inés Álvarez y Antón Martín. Los vecinos alertaron al 911 y, tras un operativo policial, los agentes lo encontraron oculto dentro de la estructura de la cama.