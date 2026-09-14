Santa Fe

Desesperada búsqueda de un joven que cayó al río Salado durante una jornada de pesca

Leandro Ezequiel Underner, de 19 años, permanece desaparecido desde la tarde del domingo, luego de caer a las aguas del río Salado en la zona de Circunvalación Oeste y Berutti. La Policía desplegó un importante operativo y convocó a Buzos Tácticos para continuar con los rastrillajes.