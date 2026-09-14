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Desesperada búsqueda de un joven que cayó al río Salado durante una jornada de pesca

Leandro Ezequiel Underner, de 19 años, permanece desaparecido desde la tarde del domingo, luego de caer a las aguas del río Salado en la zona de Circunvalación Oeste y Berutti. La Policía desplegó un importante operativo y convocó a Buzos Tácticos para continuar con los rastrillajes.

Con las primeras luces del lunes se reinició la búsqueda. Foto: GentilezaCon las primeras luces del lunes se reinició la búsqueda. Foto: Gentileza
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La tarde del domingo terminó de la peor manera para una familia que había llegado hasta la zona del río Salado para pasar unas horas de pesca. Leandro Ezequiel Underner, de 19 años, cayó a las aguas y desde entonces permanece desaparecido. El episodio ocurrió alrededor de las 17.45, en inmediaciones de Circunvalación Oeste y Berutti, en el sector ribereño de la ciudad de Santa Fe.

Según la información reunida por los investigadores, el joven se encontraba sobre una canoa junto a otro muchacho, menor de 16 años, cuando la embarcación quedó expuesta a la fuerza de la corriente. En esas circunstancias se produjo la caída del muchacho al río.

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El aviso movilizó rápidamente a los servicios de emergencia y a personal policial de la Subcomisaría 12ª. Cuando los agentes llegaron al lugar se encontraron con familiares del joven, que aguardaban noticias mientras comenzaba un operativo contrarreloj para intentar establecer dónde podía haber sido arrastrado.

Condiciones complejas

La escena presentaba además una dificultad evidente: el cauce del Salado y las condiciones de visibilidad hacían especialmente compleja la tarea de quienes debían ingresar al agua.

joven desaparecido en el río SaladoHoras de angustia en la costa del río Salado. Foto: Gentileza

Durante las primeras horas se desplegaron distintos recursos para intentar localizar al muchacho. Al procedimiento se incorporó personal de la Sección Perros y efectivos de la dependencia policial, mientras se solicitó la intervención de los Buzos Tácticos.

La búsqueda avanzó durante la noche, aunque finalmente debió ser interrumpida ante la falta de luz y las dificultades propias del lugar. Para los familiares comenzó entonces una espera interminable, con la expectativa puesta en que las primeras horas del lunes permitieran retomar el operativo en mejores condiciones.

Rastrillajes en el río

Con las primeras luces del día, los equipos regresaron al sector para continuar los rastrillajes sobre el río y sus márgenes. La prioridad es localizar al desaparecido y establecer qué ocurrió desde el momento en que la embarcación quedó a merced de la corriente.

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Hasta el momento no se informó oficialmente el hallazgo del joven. La investigación y el operativo de búsqueda permanecen en curso, mientras policías y especialistas recorren el área en procura de alguna señal que permita encontrarlo.

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