Cinco mujeres que caminaban hacia la Catedral Basílica de Salta para participar de la tradicional Peregrinación del Milagro fueron atropelladas durante la madrugada de este domingo por un motociclista que circulaba alcoholizado.
Cinco peregrinas fueron atropelladas en la Ruta 9 por un motociclista alcoholizado
El episodio ocurrió durante la madrugada, a la altura de la central térmica Termo Andes, en General Güemes. Las mujeres habían partido desde Apolinario Saravia para participar de la tradicional celebración religiosa.
El siniestro ocurrió alrededor de las 5 sobre la Ruta Nacional 9, en inmediaciones de la central térmica Termo Andes, dentro del departamento de General Güemes. Las mujeres habían iniciado su recorrido en Apolinario Saravia y avanzaban hacia la capital salteña en un grupo reducido.
Fueron asistidas tras el impacto
Como consecuencia del accidente, las cinco mujeres debieron recibir atención médica. Dos de ellas fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres fueron derivadas al hospital San Bernardo de la ciudad de Salta.
Luego de ser asistidas por las lesiones que sufrieron durante el episodio, todas las peregrinas se encontraban fuera de peligro.
El conductor de la motocicleta también quedó involucrado en el procedimiento realizado después del choque. Personal correspondiente le practicó un control de alcoholemia, que arrojó 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre.
El motociclista quedó detenido
Tras conocerse el resultado positivo del test, el motociclista fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Ahora será el proceso judicial el que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
El hecho ocurrió en medio del movimiento de miles de personas que recorren distintos sectores de la provincia de Salta para llegar a la capital y participar de las celebraciones religiosas vinculadas con la Peregrinación del Milagro.
La peregrinación
Durante estos días, numerosos grupos de peregrinos emprenden extensos recorridos a pie desde diferentes localidades salteñas. En muchos casos, los trayectos incluyen el tránsito por rutas provinciales y nacionales hasta alcanzar la ciudad de Salta.
Ante la magnitud de la movilización, las autoridades implementaron este año una aplicación destinada a registrar los recorridos de los peregrinos y brindar información sobre los puntos de asistencia disponibles a lo largo de los caminos.
Sin embargo, las cinco mujeres que protagonizaron el accidente no estaban registradas en ese sistema, ya que habían comenzado el trayecto de manera independiente.
Las recomendaciones
Al no formar parte de los grupos registrados, las peregrinas tampoco contaban con el esquema preventivo de acompañamiento policial establecido para quienes realizan los recorridos hacia la capital salteña.
Después del accidente, las autoridades remarcaron la importancia de extremar las precauciones en las zonas utilizadas por los peregrinos. El pedido alcanza tanto a quienes realizan la movilización religiosa como a los conductores que circulan por las rutas durante estos días.
La recomendación apunta a reforzar los cuidados durante una de las movilizaciones religiosas más importantes de Salta, que cada año implica el desplazamiento de miles de personas a pie por distintos puntos de la provincia.