Un hombre de 56 años fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hijo en el sur de la provincia de Santa Fe. Así fue dispuesto por un tribunal presidido por la jueza Silvina Marinucci e integrado además por las juezas Mariana Vidal y Paula Borello, en un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Melincué, departamento General López.
Condenaron a 14 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su hijo
Un tribunal de Melincué impuso la pena tras comprobar los ultrajes cometidos durante años en Bombal. La víctima denunció los hechos tras llegar a la adultez.
El fiscal que representó al MPA en el debate es Julián Cochero, quien indicó que “si bien analizaremos los fundamentos del fallo, en principio estamos conformes con lo resuelto”. Asimismo, precisó que “las magistradas optaron por una pena cercana a la de 16 años de prisión que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.
Abusos
El fiscal afirmó que “el condenado agredió sexualmente a su hijo en reiteradas oportunidades, al menos desde la época en la que la víctima era adolescente hasta varios años después de que alcanzó la mayoría de edad”.
Cochero señaló que “el hombre de iniciales LAV se aprovechó de la convivencia que mantuvo con su hijo en la localidad de Bombal (departamento Constitución)”, y subrayó que “solía abusar de él cuando se quedaban a solas y lo amenazaba para evitar que él pidiera ayuda o hablara con otras personas acerca de lo sucedido”.
Según destacó el funcionario del MPA, “la denuncia que originó la investigación fue realizada por la propia víctima”.
Calificaciones penales
Al condenado se le impuso la pena como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo, por ser ascendiente de la víctima, y por haberse aprovechado de la convivencia con su hijo).
En tanto, el tribunal declaró prescriptos hechos que el MPA había calificado como abusos sexuales, cometidos en Rosario en perjuicio de la misma víctima entre 2005 y 2007, así como un hecho de amenazas.