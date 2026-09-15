A una semana de la muerte de Naiara Coronel, la joven de 20 años que murió a causa de las graves quemaduras que sufrió en todo su cuerpo mientras se encontraba en una casa de barrio Santa Rosa de Lima, imputaron a su pareja por el femicidio.
Imputaron por femicidio a la pareja de la joven quemada en Santa Fe
El hombre de 34 años permanecía detenido desde la semana pasada. Naiara Coronel, de 20 años, falleció el lunes pasado en el Cullen, tras haber ingresado en estado crítico.
Se trata de Emanuel Ezequiel C., de 34 años, a quien la fiscal Natalia Giordano atribuyó la autoría del delito de “homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género (femicidio)”.
La audiencia se realizó este martes a primera hora, en la sala 2 del subsuelo de los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Fue presidida por el juez penal Octavio Silva y contó con la presencia del abogado Santiago Rocca, quien asumió la defensa técnica del imputado.
La fiscal adelantó que solicitará la prisión preventiva en una audiencia prevista para el miércoles.
Envuelta en llamas
El incendio en una vivienda de calle Estrada al 1900 alertó a los vecinos la madrugada del lunes 7 de septiembre. Cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar, hallaron a la joven con graves quemaduras en su cuerpo. Su pareja también presentaba lesiones.
En ese momento, el hombre le habría dicho a los investigadores que se estaba en el baño cuando comenzó a escuchar gritos, y al salir se encontró con Naiara envuelta en llamas, por lo que tomó una manguera para intentar auxiliarla.
La fiscalía ordenó la realización de una serie de medidas, entre ellas informes periciales, para determinar qué sucedió esa madrugada.
La investigación
La joven ingresó al Hospital José María Cullen en estado crítico. Fue internada en la Unidad de Terapia Intensiva, donde a pesar de los esfuerzos médicos falleció ese mismo lunes por la tarde.
Su muerte precipitó la pesquisa, que inicialmente se encontraba orientada a establecer las circunstancias en las que se había iniciado el incendio que le provocó las graves lesiones. Esto, debido al protocolo que establece que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como femicidio.
La fiscal Giordano dispuso la detención de la pareja de la víctima. Tras obtener los resultados de los informes periciales de bomberos, decidió imputarlo.
Imputado
“Coronel fue atacada por su pareja entre las 2 y las 3 de la madrugada del lunes de la semana pasada, en la vivienda en la que convivían”, sostuvo la fiscal este martes, tras la audiencia.
Ellos “mantenían una relación de pareja y convivencia desde el año pasado, la cual estuvo caracterizada por malos tratos, celos, insultos, agresiones físicas y psicológicas del hombre investigado hacia la mujer”.
“El imputado utilizó un líquido inflamable como medio acelerante para prenderle fuego a la mujer, quien estaba acostada en un colchón que usaban para dormir”, relató la funcionaria durante la audiencia en la que endilgó la autoría del femicidio a Emanuel Ezequiel C. “Es evidente que con su objetivo fue matar a su pareja, a quien le produjo quemaduras de entre 85% y 90% del cuerpo”, argumentó.