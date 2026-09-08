La muerte de una joven de 20 años, que permanecía internada en estado crítico tras sufrir gravísimas quemaduras en una vivienda de barrio Santa Rosa de Lima, produjo un giro sustancial en la investigación. Su pareja, un hombre de 34 años, fue detenido por la Policía de Investigaciones y quedó a disposición de la Fiscalía.
Detuvieron a la pareja de la joven que murió tras sufrir gravísimas quemaduras en Santa Fe
La víctima tenía 20 años y falleció luego de permanecer internada en terapia intensiva del hospital Cullen. La Fiscalía modificó la calificación de la causa y ahora investiga un homicidio doloso calificado por violencia de género. Su pareja, un hombre de 34 años, quedó detenido.
La víctima, identificada como Naiara Coronel, había sido trasladada durante la madrugada del lunes al hospital José María Cullen, luego de resultar con quemaduras en prácticamente todo el cuerpo durante un episodio ocurrido en una casa de calle Estrada al 1900. Pese al esfuerzo de los médicos, murió el lunes.
Con el fallecimiento de la joven, la investigación adquirió otra dimensión. La fiscal Natalia Giordano dispuso que E. E. C., quien hasta entonces había permanecido bajo atención y luego custodia policial, quedara formalmente detenido mientras se profundizan las pesquisas.
La medida fue ejecutada por agentes de la Brigada Femicidios, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, en el marco de una serie de diligencias destinadas a reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda.
Envuelta en llamas
El caso comenzó a ser investigado a partir de un episodio que, en sus primeras horas, fue presentado como un incendio. Cuando llegaron los servicios de emergencia, encontraron a la joven con lesiones de extrema gravedad y también a su pareja, quien había sufrido quemaduras.
De acuerdo con el relato que el hombre habría brindado inicialmente a los investigadores, se encontraba en el baño cuando escuchó gritos. Al salir, dijo haber encontrado a la joven envuelta en llamas y aseguró que utilizó una manguera para intentar apagar el fuego.
Sin embargo, desde el comienzo la Fiscalía ordenó profundizar las actuaciones para determinar qué había ocurrido antes de que la víctima terminara con el cuerpo incendiado. Entrevistas, relevamientos y pericias fueron incorporados a una investigación que ahora, tras el desenlace fatal, apunta bajo otra calificación.
Investigación por homicidio
La muerte de Coronel modificó el escenario judicial. La pesquisa, que inicialmente se encontraba orientada a establecer las circunstancias de las gravísimas lesiones sufridas por la joven, pasó a encuadrarse como un homicidio doloso calificado por mediar violencia de género.
En ese contexto, la detención de su pareja constituye uno de los principales avances de la causa, aunque las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte todavía son materia de investigación.
La Brigada Femicidios continúa trabajando junto con la Fiscalía para reconstruir la secuencia ocurrida en el interior de la vivienda de Estrada al 1900. El objetivo es establecer cómo comenzó el episodio, qué sucedió con la joven y cuál fue la intervención que tuvo cada una de las personas presentes.