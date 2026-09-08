Giro en la causa

Detuvieron a la pareja de la joven que murió tras sufrir gravísimas quemaduras en Santa Fe

La víctima tenía 20 años y falleció luego de permanecer internada en terapia intensiva del hospital Cullen. La Fiscalía modificó la calificación de la causa y ahora investiga un homicidio doloso calificado por violencia de género. Su pareja, un hombre de 34 años, quedó detenido.