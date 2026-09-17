Una fotografía policial tomada en Minnesota, Estados Unidos, se convirtió en viral por un motivo inesperado: el notable parecido de una mujer detenida por un presunto robo con la cantante y actriz Jennifer Lopez.
Una mujer detenida por robo se volvió viral por su increíble parecido con Jennifer Lopez
La fotografía policial de Cyrena Anne Quast, arrestada en Minnesota por el presunto robo de baterías, sorprendió a miles de usuarios en las redes sociales.
Se trata de Cyrena Anne Quast, de 35 años, quien fue arrestada el 30 de agosto en la localidad de Monticello, acusada de sustraer dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas, valuados en aproximadamente 580 dólares.
Sin embargo, la imagen difundida tras su detención rápidamente captó la atención en las redes sociales. Numerosos usuarios señalaron las similitudes entre su rostro y el de la artista internacional, lo que dio lugar a comentarios, comparaciones y bromas.
El robo que derivó en la detención
De acuerdo con la información publicada por el New York Post, un empleado del comercio habría reconocido a Quast por un episodio de robo ocurrido dos días antes y dio aviso a la Policía.
La denuncia derivó en una investigación que culminó con su arresto. Según los registros del caso, la mujer habría admitido haber tomado las baterías y fue imputada por un delito de hurto considerado una falta grave.
Quast permaneció detenida hasta el día siguiente, cuando fue liberada, según consignaron medios estadounidenses.
Las redes sociales y el parecido con JLo
La imagen de la detenida comenzó a circular ampliamente en distintas plataformas, donde los usuarios destacaron su semejanza con Jennifer Lopez, la estrella estadounidense conocida por éxitos musicales como “Jenny from the Block”.
Entre las reacciones, algunos internautas aseguraron que al ver la fotografía creyeron que se trataba de la propia cantante. Otros apelaron al humor y jugaron con el título de aquella canción para referirse a la mujer como “Jenny from D-Block”, en alusión a una prisión.
También hubo comentarios que bromearon con la posibilidad de que ambas fueran familiares, e incluso propusieron en tono jocoso que se realizaran una prueba de ADN.
La repercusión convirtió una imagen vinculada a un procedimiento policial en un fenómeno viral, con publicaciones y comentarios que se multiplicaron en las redes.
De acuerdo con registros citados por medios estadounidenses, Quast había tenido otros encuentros previos con la Justicia por distintas causas, entre ellas presuntos delitos relacionados con drogas, conducción bajo los efectos del alcohol y otros incidentes.
La viralización de su fotografía, no obstante, estuvo centrada principalmente en la comparación con la intérprete de “On the Floor”.