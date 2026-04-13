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Tras el divorcio

Jennifer Lopez se queda con la mansión de Beverly Hills: los detalles del acuerdo con Ben Affleck

La propiedad, valuada en más de 60 millones de dólares, pasó a manos de la cantante tras meses de negociaciones. El cierre de esta etapa inmobiliaria marca el punto final definitivo para la historia de amor.

Los detalles del acuerdo con Ben Affleck. Crédito: Reuters.Los detalles del acuerdo con Ben Affleck. Crédito: Reuters.
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El divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck sigue sumando capítulos, pero esta vez el escenario es el Registro de la Propiedad. Tras meses de especulaciones sobre qué pasaría con la espectacular mansión que compartían en Beverly Hills, se confirmó que JLo quedó como la única titular de la residencia.

Jennifer Lopez se queda con la mansión de Beverly Hills.Jennifer Lopez se queda con la mansión de Beverly Hills.

Una fortaleza de lujo en el centro del conflicto

La propiedad, adquirida por la pareja en 2023 por una cifra cercana a los 61 millones de dólares, fue uno de los puntos más complejos de la división de bienes. Con más de 3.500 metros cuadrados, 12 habitaciones, 24 baños y un complejo deportivo propio, la casa representaba el sueño de la familia ensamblada que finalmente no pudo ser.

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Según trascendió en las últimas horas, Lopez habría compensado a Affleck para quedarse con la totalidad de la escritura, permitiéndole al actor mudarse definitivamente a su nueva residencia en Brentwood.

Aunque la casa estuvo publicada en el mercado inmobiliario durante varios meses, la decisión de Jennifer de tomar el control total sugiere que, o bien planea conservarla como su residencia principal, o prefiere manejar la venta bajo sus propios términos y tiempos.

The 78th Venice Film Festival - Premiere screening of the film "The Last Duel" - Out of competition - Venice, Italy, September 10, 2021. Jennifer Lopez and Ben Affleck pose. REUTERS/Yara NardiEl fin de una era. Crédito: Reuters.

El fin de una era

Este movimiento inmobiliario es el símbolo definitivo de la separación. Mientras Ben Affleck se muestra enfocado en sus nuevos proyectos y en un estilo de vida más austero, Jennifer parece decidida a mantener el estatus y la majestuosidad que siempre la caracterizaron.

La mansión de Beverly Hills, que en su momento fue testigo de las fotos más románticas de la pareja, ahora es solo un activo más en el imperio de la "Diva del Bronx", quien parece estar lista para dar vuelta la página en la soledad de su imponente palacio californiano.

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