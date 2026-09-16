Un hombre de 33 años fue aprehendido este miércoles por la tarde tras ser denunciado por generar molestias en la vía pública de la ciudad de Santa Fe.
Detienen a un cuidacoches con un arma blanca en pleno macrocentro santafesino
Tiene 33 años y fue denunciado por automovilistas porque supuestamente provocaba molestias a quienes querían estacionar en la zona del cruce de calles Belgrano y Suipacha.
El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I.
La intervención policial se inició a raíz de un aviso recibido por la frecuencia radial del 911, que alertaba sobre la presencia de un cuidacoches ocasionando inconvenientes en la intersección de las calles Belgrano y Suipacha.
Con los datos aportados, los efectivos desplegaron un patrullaje por la zona y localizaron en una plazoleta situada en Gobernador Crespo y Las Heras a un individuo con características similares a las denunciadas.
Al notar la llegada de los uniformados, el sujeto mostró una evidente actitud de nerviosismo.
Sorpresa
Durante el palpado preventivo, los agentes le secuestraron una cuchilla que llevaba oculta entre sus prendas.
Por tal motivo, procedieron a la inmediata aprehensión del hombre y al secuestro del elemento punzocortante.
El detenido fue trasladado a la Comisaría 2da. por cuestiones de jurisdicción, donde quedó a disposición de la Fiscalía para la formulación de las actuaciones correspondientes.