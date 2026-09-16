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Detienen a un cuidacoches con un arma blanca en pleno macrocentro santafesino

Tiene 33 años y fue denunciado por automovilistas porque supuestamente provocaba molestias a quienes querían estacionar en la zona del cruce de calles Belgrano y Suipacha.

La "chuza" incautada por la policía. Foto: El LitoralLa "chuza" incautada por la policía. Foto: El Litoral
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Un hombre de 33 años fue aprehendido este miércoles por la tarde tras ser denunciado por generar molestias en la vía pública de la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I.

La intervención policial se inició a raíz de un aviso recibido por la frecuencia radial del 911, que alertaba sobre la presencia de un cuidacoches ocasionando inconvenientes en la intersección de las calles Belgrano y Suipacha.

Con los datos aportados, los efectivos desplegaron un patrullaje por la zona y localizaron en una plazoleta situada en Gobernador Crespo y Las Heras a un individuo con características similares a las denunciadas.

Al notar la llegada de los uniformados, el sujeto mostró una evidente actitud de nerviosismo.

El hombre fue denunciado porque generaba molestias a automovilistas. Foto: El LitoralEl hombre fue denunciado porque generaba molestias a automovilistas. Foto: El Litoral

Sorpresa

Durante el palpado preventivo, los agentes le secuestraron una cuchilla que llevaba oculta entre sus prendas.

Por tal motivo, procedieron a la inmediata aprehensión del hombre y al secuestro del elemento punzocortante.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 2da. por cuestiones de jurisdicción, donde quedó a disposición de la Fiscalía para la formulación de las actuaciones correspondientes.

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