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En Avda. Freyre y Mendoza

Patrullero chocó contra un árbol mientras llevaba a un joven baleado al Cullen

Una camioneta del Comando Radioeléctrico trasladaba a un muchacho de 20 años que había recibido un disparo de escopeta en Padre Quiroga y Vera. En avenida Freyre y Mendoza, el móvil perdió el control y terminó contra un árbol. Los policías resultaron ilesos y otra unidad completó el traslado del herido.

Impactante choque de un patrullero en Santa Fe. Imagen editada con IA.Impactante choque de un patrullero en Santa Fe. Imagen editada con IA.
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Una emergencia dentro de otra emergencia. Un patrullero del Comando Radioeléctrico que llevaba a un joven herido de arma de fuego hacia el Hospital Cullen terminó protagonizando un siniestro vial durante la madrugada del miércoles.

El episodio ocurrió sobre avenida Freyre, a la altura de calle Mendoza, cuando la camioneta policial perdió el control y terminó impactando contra uno de los árboles ubicados en el cantero central de la avenida.

Traslado urgente

El móvil se encontraba realizando el traslado de un muchacho de 20 años que había sido alcanzado poco antes por perdigones de escopeta en inmediaciones de Padre Quiroga y Vera.

choque patrullero Freyre y MendozaPor fortuna los policías involucrados resularon ilesos. Foto: Gentileza

Según las primeras informaciones, una falla en uno de los neumáticos podría haber provocado el incidente, aunque las circunstancias precisas del choque son materia de investigación.

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El impacto no dejó heridos entre los policías que viajaban en el patrullero. Sin embargo, el accidente obligó a modificar el operativo y otra unidad policial tomó a su cargo el traslado del joven herido.

Múltiples perdigonadas

El muchacho finalmente ingresó al Hospital Cullen, donde los profesionales constataron que presentaba múltiples perdigonadas en distintas partes del cuerpo: espalda, rostro y cuero cabelludo.

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