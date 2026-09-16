En Avda. Freyre y Mendoza

Patrullero chocó contra un árbol mientras llevaba a un joven baleado al Cullen

Una camioneta del Comando Radioeléctrico trasladaba a un muchacho de 20 años que había recibido un disparo de escopeta en Padre Quiroga y Vera. En avenida Freyre y Mendoza, el móvil perdió el control y terminó contra un árbol. Los policías resultaron ilesos y otra unidad completó el traslado del herido.