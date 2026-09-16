#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Tenía 29 años

Mataron a tiros a una joven en Fray Luis Beltrán

El crimen se produjo en el interior de una vivienda de barrio El Ombú, al noroeste de esa ciudad. Los autores del homicidio llegaron y huyeron en moto.

La joven recibió varios impactos y falleció prácticamente en el acto.La joven recibió varios impactos y falleció prácticamente en el acto.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Una joven de 29 años fue asesinada en la madrugada de este miércoles 16 de septiembre en una vivienda de Fray Luis Beltrán, ciudad del departamento San Lorenzo, ubicada 15 kilómetros al norte de Rosario.

Fuentes policiales señalaron que los atacantes llegaron en moto hasta una casa situada en Saavedra al 900, y al parecer sin mediar palabra atacaron a tiros a Ayelén Noemí R.

Mirá tambiénMataron a tiros a un hombre en un descampado de Arroyo Seco

La joven recibió varios impactos y falleció prácticamente en el acto.

Policías llegaron al lugar luego de recibir varios llamados al 911. Los uniformados hallaron 5 vainas servidas, que fueron enviadas a peritar. Dos menores de 12 y 14 años estaban en el interior de la casa al momen del crimen.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rosario
Policía de Santa Fe
Homicidio en Santa Fe
San Lorenzo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro