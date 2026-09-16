Una joven de 29 años fue asesinada en la madrugada de este miércoles 16 de septiembre en una vivienda de Fray Luis Beltrán, ciudad del departamento San Lorenzo, ubicada 15 kilómetros al norte de Rosario.
Tenía 29 años
Mataron a tiros a una joven en Fray Luis Beltrán
El crimen se produjo en el interior de una vivienda de barrio El Ombú, al noroeste de esa ciudad. Los autores del homicidio llegaron y huyeron en moto.
La joven recibió varios impactos y falleció prácticamente en el acto.
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Fuentes policiales señalaron que los atacantes llegaron en moto hasta una casa situada en Saavedra al 900, y al parecer sin mediar palabra atacaron a tiros a Ayelén Noemí R.
La joven recibió varios impactos y falleció prácticamente en el acto.
Policías llegaron al lugar luego de recibir varios llamados al 911. Los uniformados hallaron 5 vainas servidas, que fueron enviadas a peritar. Dos menores de 12 y 14 años estaban en el interior de la casa al momen del crimen.
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