La justicia y la policía santafesina investigan el homicidio de un hombre de 52 años, cometido en la tarde del viernes 11 de septiembre en un descampado ubicado al norte de la ciudad de Arroyo Seco, ubicada a unos 20 kilómetros de Rosario. El principal sospechoso del crimen está internado en estado delicado, con custodia policial, con múltiples heridas de arma blanca. Además, hay otros 3 detenidos
Mataron a tiros a un hombre en un descampado de Arroyo Seco
Por el crimen, cometido en la tarde del viernes 11, hay cuatro detenidos. El presunto autor del homicidio está internado con múltiples heridas de arma blanca.
Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que el crimen se produjo alrededor de las 15, en inmediaciones de Independencia al 1600 (casi esquina Kennedy), de barrio San Francisco de Asís. Al parecer, José Luis Espinosa se desplazaba en motocicleta por esa zona cuando fue interceptado por un grupo de hombres, que en principio lo hicieron caer del rodado y luego lo agredieron.
Según el testimonio de una persona que habría presenciado el hecho, uno de los hombres que hizo caer a José Luis del rodado, sacó un arma de entre sus ropas y le efectuó disparos de arma de fuego desde muy corta distancia, provocándole heridas que le ocasionaron la muerte.
Un rato más tarde, personal del Comando Radioeléctrico llegó hasta el lugar luego de recibir al menos un llamado al sistema 911 en el cual se indicaba que un hombre había sido baleado en inmediaciones de una canchita de fútbol barrial.
La investigación preliminar permitió establecer, como una de las principales hipótesis, que el crimen tuvo como origen una situación vinculada a violencia de género, en la que estaría involucrada la hija de la víctima y pareja de uno de los involucrados en el crimen.
En el atardecer del viernes, personal del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco detuvo en una vivienda a Brian Z., de 29 años, quien presentaba heridas punzocortantes y fue trasladado en primer lugar al Samco de Arroyo Seco y luego al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde recibió asistencia médica y permanece internado con custodia policial, fuera de peligro.
También fueron aprehendidos Emiliano Ricardo Z., de 29 años, y Alejo Raúl L., de 21, quienes quedaron a disposición de la Justicia, al igual que quien está internado.
Por disposición de la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) de la Fiscalía Regional 2 Rosario, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó entrevistas a familiares y vecinos de la víctima, e hizo un relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas existentes en la zona.
En la mañana del martes 15, el cuarto involucrado en el crimen –identificado como Franco R.,– se presentó en la sede de la Policía de Investigaciones.
La investigación continúa bajo la dirección de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de reconstruir la mecánica del homicidio y determinar el grado de participación que le correspondió a cada uno de los involucrados.
Es el tercer homicidio que se registra en el mes de septiembre en el departamento Rosario. En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), ya son 60 los asesinatos registrados en lo que va del año en el departamento más importante del sur santafesino.