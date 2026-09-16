Un ciudadano peruano será expulsado de la Argentina luego de incumplir las medidas restrictivas que debía cumplir en el marco de una detención domiciliaria en suspenso. El hombre estaba imputado por tenencia simple de estupefacientes y se había quitado la tobillera electrónica que utilizaba para su monitoreo.
Expulsarán de Argentina a un ciudadano peruano que se quitó la tobillera electrónica
El hombre estaba imputado por tenencia simple de estupefacientes y cumplía una medida restrictiva con monitoreo. Las autoridades detectaron que había removido el dispositivo y luego comprobaron que su situación migratoria era irregular.
El acusado fue localizado en el barrio porteño de Chacarita, en la zona de Fraga. Tras constatar el incumplimiento de las condiciones impuestas, la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad solicitó su prisión preventiva y posteriormente su expulsión del país.
Se quitó la tobillera electrónica
El hombre había sido obligado a utilizar un dispositivo de geoposicionamiento debido a la imputación por tenencia simple de estupefacientes.
Sin embargo, las autoridades detectaron que se había removido la tobillera electrónica, lo que implicó el incumplimiento de las medidas restrictivas que debía respetar.
Ante esta situación, la auxiliar fiscal Natalia Pla, de la UFLA Norte, pidió que se dispusiera la prisión preventiva del imputado.
Prisión preventiva por 45 días
El pedido fue analizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 2, subrogado por Julio Rebequi, que convalidó la prisión preventiva por un plazo de 45 días.
La decisión se tomó luego de que las autoridades verificaran el incumplimiento de las condiciones establecidas para el acusado.
Expulsión y prohibición de reingreso
Además, al tener en cuenta los antecedentes del hombre y luego de comprobar que su situación migratoria era irregular, la auxiliar fiscal solicitó su expulsión de la Argentina.
La medida fue posteriormente dispuesta junto con una prohibición de reingreso al territorio nacional.
Esta última decisión fue ordenada por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 30, Juan José Cavallari, a partir del pedido realizado por la Dirección Nacional de Migraciones.
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