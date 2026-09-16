La Justicia de Córdoba condenó a ocho años de prisión efectiva a José Nieto, dueño de los dos dogos que atacaron y provocaron la muerte de Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años, en julio de 2023.
Córdoba: ocho años de prisión para el dueño de los dogos que mataron a una joven
La víctima fue Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años. El tribunal consideró responsable a José Nieto por homicidio simple y lesiones leves con dolo eventual.
La Cámara Primera del Crimen lo declaró responsable de los delitos de homicidio simple y lesiones leves con dolo eventual. Tras la lectura del veredicto, el tribunal dispuso su detención inmediata.
La condena fue inferior a los nueve años solicitados por la fiscal Milagros Gorgas y a los 12 años reclamados por la querella, pero rechazó el pedido de absolución presentado por la defensa.
El ataque
El hecho ocurrió en julio de 2023, en el barrio Estación Flores, de la ciudad de Córdoba. De acuerdo con lo establecido durante el juicio, los dos perros se encontraban sueltos en la vía pública cuando atacaron a Trinidad. En ese momento, Nieto se encontraba de viaje.
La adolescente sufrió heridas de extrema gravedad y murió horas después como consecuencia de las lesiones provocadas por los animales.
Durante el ataque, varios vecinos intentaron asistirla. En ese contexto, dos hombres también resultaron heridos al intervenir para intentar detener a los perros.
Los antecedentes
Luego del ataque a Trinidad, los dogos ingresaron a otra vivienda y mordieron a una menor de edad. Para evitar que continuaran las agresiones, el padre de la niña utilizó un cuchillo de carnicero y mató a los animales.
Uno de los principales puntos de la acusación estuvo relacionado con las advertencias y denuncias previas que Nieto habría recibido por sus perros, considerados potencialmente peligrosos.
Ese antecedente fue analizado durante el proceso judicial y formó parte de los elementos considerados en la acusación contra el propietario.
La palabra del ahora condenado
Antes de que se conociera la sentencia, el hombre pidió públicamente perdón a la familia de Trinidad durante sus últimas palabras ante el tribunal. “No quise que pasara esto”, expresó el acusado frente a los jueces.
Finalmente, la Cámara Primera del Crimen resolvió condenarlo a ocho años de prisión efectiva y ordenó su detención inmediata una vez conocido el veredicto.
La resolución constituye un antecedente inédito en la provincia, al establecer la responsabilidad penal del dueño de los animales bajo la figura del dolo eventual en un caso de muerte provocada por perros. Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el 6 de octubre.