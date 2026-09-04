La Policía avanzó en la investigación iniciada tras la denuncia por la muerte del conocido perro callejero. Mediante las diligencias realizadas, estableció quién sería el presunto responsable del hecho. La causa se tramita por una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 14.346 de maltrato animal e interviene el Ministerio Público de la Acusación.
Identificaron al sospechoso de matar a "Marcelo", un perro callejero de Calchaquí
La denuncia había sido radicada por vecinos indignados por el hecho. Un video mostró el momento del cruel ataque al animal, que fue atropellado con un auto.
Los efectivos identificaron al presunto autor del hecho en el que murió “Marcelo”, el perro callejero conocido y querido por vecinos de Calchaquí, cuyo caso había generado indignación y un fuerte reclamo para que lo sucedido no quedara impune.
De acuerdo con la información oficial de la Unidad Regional XIX, personal de la Comisaría 2ª de Calchaquí tomó intervención a partir de una denuncia de vecinos, vinculada con un hecho de maltrato animal ocurrido en inmediaciones de calle Roque Sáenz Peña.
El episodio se produjo alrededor de las 19:15 del 31 de agosto y quedó encuadrado, en principio, como una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 14.346, conocida como Ley Sarmiento, que sanciona los malos tratos y actos de crueldad hacia los animales.
Según informó la fuerza, a partir de la denuncia y de las investigaciones realizadas, los funcionarios policiales lograron establecer quién sería el presunto autor del ataque y llevaron adelante las diligencias correspondientes.
De acuerdo a información a la que tuvo acceso este medio, el vecino D. E., mayor de edad, presunto responsable del hecho, se hizo presente en la comisaría donde se cumplimentaron las medidas y diligencias de rigor correspondientes. Luego, se retiró en estado de libertad.
La investigación quedó bajo intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Indignación
La muerte de “Marcelo” provocó una fuerte reacción entre vecinos de Calchaquí, quienes denunciaron que el perro habría sido atropellado intencionalmente.
El animal era un perro de la calle, pero desde hacía tiempo era cuidado y alimentado por personas del barrio. Según relató una vecina, habitualmente permanecía en un comercio de la zona, donde había encontrado un lugar de referencia y era considerado prácticamente una “mascota del barrio”.
Tras el episodio, vecinos realizaron la denuncia y comenzaron a reclamar públicamente que las circunstancias de la muerte fueran investigadas.
Los denunciantes sostuvieron que el conductor del vehículo habría tenido la posibilidad de esquivar al animal y que no lo hizo. Además, señalaron la existencia de un registro en video del episodio, que aportaron como prueba.
A partir de la repercusión del caso también surgieron testimonios que vinculaban al presunto responsable con otros supuestos episodios de violencia contra animales. Esas afirmaciones corresponden a relatos de vecinos y deberán ser corroboradas en el marco de la investigación.
“Muy querido”
“Marcelo era un perro de la calle, muy querido por todos los del barrio”, lo recordaron los habitantes del barrio Santa Rosa, al norte de la ciudad. Una de las vecinas había reclamado además que “esto no quede en la nada, que haya justicia por los que no tienen voz”.
La investigación policial permitió establecer la identidad de quien sería el presunto autor del hecho, mientras la causa continúa bajo intervención del MPA.