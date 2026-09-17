Este jueves por la mañana, un principio de incendio movilizó a los Bomberos Zapadores del Cuartel San José del Rincón hasta una vivienda ubicada en la intersección de calle Nuestra Señora de Guadalupe y Pasaje Canali, en el distrito costero Colastiné Norte de la ciudad de Santa Fe.
Un incendio afectó una vivienda en Colastiné Norte
El incidente ocurrió este jueves por la mañana, en el distrito costero de la capital provincial. El fuego provocó graves daños en la galería y en una pieza de la casa, pero no se registraron víctimas.
El hecho se registró alrededor de las 9 en un inmueble que no contaba con seguro de cobertura.
Según precisó el informe del personal actuante, el fuego se gestó en un espacio destinado a galería y en una habitación contigua utilizada para el acopio de cartón y maderas.
La rápida intervención de un vecino, quien comenzó a arrojar baldes con agua, logró sofocar las llamas iniciales antes de la llegada de la dotación.
Al arribar el personal bomberil, se constató una densa emanación de humo, por lo que se procedió de inmediato a realizar labores de enfriamiento con una línea devanadera sobre el material afectado.
En el lugar se encontraba presente la hija del propietario de la finca. El operativo contó además con la asistencia de un móvil del Comando Radioeléctrico de la Costa y de personal del área de Alumbrado Público de la Municipalidad santafesina.
Destrozos
A raíz del siniestro se reportaron los siguientes daños materiales: destrucción total de la tirantería de madera, chapas de zinc, cartones, maderas acumuladas y una puerta de aluminio.
También fue afectado un colchón y se registró el desprendimiento de revoque en paredes y marcado ennegrecimiento por hollín.
Las tareas finalizaron cerca de las 10, cuando la unidad regresó al cuartel.
Afortunadamente, ninguna persona resultó con lesiones.