Dos primos de 16 años son buscados de manera intensa luego de desaparecer tras ingresar al río Paraná, en la provincia de Corrientes. Los adolescentes fueron vistos por última vez el pasado jueves y desde entonces se desarrolla un operativo para intentar encontrarlos.
Intensa búsqueda en Corrientes tras la desaparición de dos primos de 16 años en el Paraná
Los jóvenes fueron vistos por última vez el jueves cerca de la cabaña Puesta del Sol. Prefectura Naval encabeza los rastrillajes, que hasta el momento dieron resultado negativo.
El hecho ocurrió cuando ambos se encontraban jugando a la pelota cerca de la orilla, en la zona de la cabaña Puesta del Sol. Después de su desaparición, sus pertenencias quedaron en el lugar.
Un amplio operativo
Tras conocerse la desaparición, se dio aviso a las autoridades y comenzó un operativo a cargo de la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Hasta el momento, los rastrillajes realizados tuvieron resultado negativo. Los equipos continúan con las tareas de búsqueda para dar con el paradero de los dos adolescentes.
Las autoridades señalaron que el sector presenta una particular dificultad para el operativo debido a las características del río en ese punto.
Vistos por última vez
El lugar en el que fueron vistos los dos primos corresponde al tramo más ancho del río Paraná, que se extiende hacia la isla Apipé.
Esta característica amplía el territorio sobre el que deben desarrollarse las tareas de búsqueda y complica el rastrillaje realizado por los equipos que participan del operativo.
Los adolescentes habían estado jugando a la pelota cerca de la orilla antes de desaparecer y dejaron sus pertenencias en ese sector.
Qué se sabe hasta el momento
Por ahora, no se pudo determinar qué ocurrió con los dos jóvenes después de que fueron vistos por última vez.
Tampoco se sabe si ambos ingresaron al río para nadar o si la pelota con la que jugaban cayó al agua y se sumergieron para intentar recuperarla.
Mientras estas circunstancias permanecen sin esclarecer, continúa el operativo de búsqueda en el río Paraná, con la participación de la Prefectura Naval Argentina.