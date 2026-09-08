Desaparecido en Corrientes

Juicio por Loan: el llanto de Laudelina Pena y un fuerte cruce entre el abogado y el fiscal

En una audiencia marcada por cruces entre abogados y llanto, la imputada relató cómo se vivieron las primeras horas de búsqueda del pequeño. Mientras, la discusión ocurrió luego de que Baqué haya pedido la palabra al sostener que la Fiscalía no le podía preguntar a Laudelina cuestiones de su defendida Elizabeth Cutaia debido a que la acusada no se encuentra en la sala, a lo que el fiscal respondió.