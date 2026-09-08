Laudelina Peña, tía de Loan, declara este martes en el juicio que investiga la presunta sustracción y ocultamiento del menor en Corrientes. Su testimonio marca un momento clave en el proceso, ya que se convierte en la primera de las acusadas de la causa principal en romper el denominado pacto de silencio.
Laudelina Peña declara por la desaparición de Loan y anticipa una semana clave
La tía del menor será la primera acusada de la causa principal en brindar su testimonio ante el Tribunal Federal de Corrientes, mientras que otro de los imputados comparecerá durante los próximos días.
La declaración de Peña se realiza durante el debate oral y público que se lleva adelante en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes.
La declaración de Laudelina
El testimonio de la tía de Loan está previsto para este martes y representa una instancia relevante dentro del juicio. Peña es una de las personas acusadas en la causa principal por la desaparición del niño.
Su presentación ante el tribunal genera expectativa debido a que, de acuerdo con las fuentes consultadas, es la primera acusada del expediente principal que decide declarar durante el debate.
El juicio continúa en Corrientes
El proceso se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, donde se lleva adelante el debate oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.
La declaración de Peña se incorpora a una semana considerada clave dentro del juicio, en la que también está previsto el testimonio de otro de los principales acusados.
Walter Maciel declarará el jueves
Para este jueves 10 de septiembre está prevista la declaración de Walter Maciel, excomisario y acusado en la causa. Su testimonio fue solicitado por la defensa y deberá presentarse ante el Tribunal Federal de Corrientes.
De esta manera, el juicio tendrá durante esta semana las declaraciones de dos de los acusados, en el marco de un proceso que busca esclarecer qué ocurrió con Loan.