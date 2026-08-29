La defensa oficial de Antonio Benítez, uno de los siete acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en Corrientes, pidió este viernes la recusación del juez Fermín Amado Ceroleni por un supuesto “temor fundado de parcialidad”.
Denunciaron supuestas irregularidades del juez durante el juicio por Loan Peña
La defensa de uno de los acusados presentó un pedido para apartar a Fermín Ceroleni y cuestionó su conducta en distintas instancias del debate oral por la desaparición del niño.
El planteo fue presentado por el abogado Enzo Di Tella, quien cuestionó distintas situaciones ocurridas durante el debate oral. Según sostuvo, se trataría de una conducta “reiterada y no aislada” que habría afectado el desarrollo de las intervenciones de las partes.
Los argumentos de la defensa
En el escrito, Di Tella enumeró interrupciones durante interrogatorios, llamados de atención, restricciones para ampliar determinadas respuestas y distintos criterios frente a objeciones similares.
También cuestionó cambios en las reglas del debate ante la aparición de hechos nuevos y consideró que esas intervenciones limitaron de manera sistemática el trabajo de las defensas y del Ministerio Público Fiscal.
El abogado sostuvo además que el Tribunal manifestó una preocupación marcada por la duración del juicio y por cualquier circunstancia que pudiera generar demoras.
Frente a las acusaciones de obstaculizar el proceso, Di Tella afirmó: “Comparezco en cumplimiento de una función constitucional: ejercer eficazmente la defensa de Antonio Benítez”.
El antecedente que cuestionó el abogado
Uno de los episodios mencionados está relacionado con el testimonio de Fabio Pirrone. Según relató el defensor, intentó realizarle determinadas preguntas, pero Ceroleni lo interrumpió y le indicó que esos aspectos debían ser considerados durante los alegatos finales.
Di Tella también cuestionó el tono utilizado por el magistrado y mencionó un episodio en el que fue acusado de “hostigar” a un testigo.
Otro de los puntos señalados fue la búsqueda de celeridad en el proceso y la frase “La sociedad espera una respuesta”.
Al respecto, el defensor sostuvo que una sentencia no debe responder a presiones externas y remarcó que el resultado del juicio debe depender de la prueba producida. “La sociedad tiene derecho a una respuesta judicial, pero no tiene derecho a exigir una condena”, argumentó.
El episodio que marcó la presentación
La defensa también hizo referencia a lo ocurrido el martes 26 de agosto, cuando Nicolás “Americano” Soria amplió su declaración y manifestó que solamente respondería preguntas de su abogado.
Ceroleni le advirtió que esa posibilidad “no existe” y le impidió continuar bajo esa modalidad. La defensa de Benítez presentó entonces un pedido de revocatoria, al que adhirieron la mayoría de los abogados de los acusados.
Luego de un cuarto intermedio, el Tribunal en pleno revocó la decisión adoptada por el presidente. Para Di Tella, aunque la situación ya no genera un perjuicio concreto para Soria, el episodio representa un elemento que alimenta el temor de que la responsabilidad de los acusados pueda estar definida de antemano.
Qué pidió la defensa de Benítez
El abogado aclaró que un eventual apartamiento de Ceroleni no implicaría la nulidad del juicio oral y público, debido a la presencia de dos jueces sustitutos, Quiñones y Bosch.
Además, solicitó que se apliquen las normas constitucionales y convencionales mencionadas en su presentación y ofreció como prueba los registros audiovisuales completos de las audiencias.
También pidió comparar el trato recibido por el Ministerio Público Fiscal con el otorgado a las distintas defensas. “Quiero que Antonio Benítez sea juzgado y que se dicte una sentencia acorde a la producción de la prueba en este juicio oral y público”, expresó Di Tella. Y agregó que su defendido no debería ser condenado por la presión social y mediática.