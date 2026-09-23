Una santafesina de 51 años, fue condenada este martes por la Justicia Federal local por haber utilizado títulos falsos para desempeñarse como docente en establecimientos educativos de la provincia. Además, en 2018 presentó un supuesto título de abogada de la Universidad de Buenos Aires con la intención de obtener nuevos cargos, aunque en ese caso no consiguió concretar su propósito.
Condenaron a una profesora de danza por ejercer con títulos falsos en escuelas de Santa Fe
La mujer fue hallada culpable de defraudar al Estado provincial durante casi seis años mediante certificados apócrifos de carreras artísticas. También presentó un falso título de abogada para intentar acceder a más cargos. La Cámara de Diputados la había distinguido en 2020 por sus 20 años como profesora de Danza.
Según tuvo por acreditado el tribunal, entre octubre de 2014 y julio de 2020 María Andrea Patiño presentó certificados apócrifos que simulaban acreditar estudios de arte en danza, música y teatro y, a partir de ellos, obtuvo cargos por los que percibió remuneraciones del Estado.
La particularidad del caso es que, en noviembre de 2020, cuando la investigación ya había puesto bajo la lupa la documentación presentada por Patiño, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un proyecto para otorgarle un “Diploma de Honor a la Trayectoria Destacada”, en reconocimiento a sus 20 años como profesora de Arte en Danzas.
Una carrera de ficción
La sentencia fue dictada por el juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Luciano Lauría, en el marco de una causa que se inició en la Fiscalía Federal Nº 2, entonces a cargo del ex fiscal Walter Rodríguez y llevada a juicio por el fiscal general Martín Suárez Faisal.
El tribunal consideró probado que Patiño presentó tres títulos atribuidos al entonces Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), actualmente Universidad Nacional de las Artes (UNA): profesora de Arte en Danza y Música, profesora de Arte en Teatro y profesora de Arte en Danza con mención en danzas folclóricas, tango y clásico.
Los informes incorporados al expediente determinaron que la documentación presentaba irregularidades y que Patiño no figuraba como egresada de la institución. También se incorporaron informes del Ministerio de Educación, declaraciones juradas de cargos, escalafones y registros administrativos que permitieron reconstruir los distintos puestos que ocupó.
Entre ellos figuraban horas interinas en escuelas primarias de San Cristóbal y La Pelada, además de cargos en establecimientos de Santa Fe y María Luisa. El legajo de la agente registraba como títulos provisorios los certificados de profesora de Arte en Teatro, Danza y Música que luego fueron cuestionados y considerados apócrifos.
De acuerdo con la información aportada por la Dirección General de Administración del Ministerio de Educación, los haberes abonados entre octubre de 2014 y julio de 2020 alcanzaron -a valores históricos- los $550.020,42. Ese fue el perjuicio patrimonial que el tribunal tuvo por acreditado en relación con el Estado provincial.
Quiso ser abogada
La acusación incluyó un segundo episodio. En mayo de 2018, Patiño presentó ante el Ministerio de Educación un título analítico y una fotografía de un diploma de abogada que supuestamente había sido expedido por la Universidad de Buenos Aires.
La documentación tenía como finalidad acreditar una condición profesional que le permitiera acceder a nuevos cargos docentes. Sin embargo, en este caso no llegó a concretar el objetivo por circunstancias ajenas a su voluntad. El tribunal consideró acreditado el hecho en grado de tentativa.
Durante la investigación se incorporó, entre otros elementos, un informe de la UBA y el padrón de graduados correspondiente a 2017, además de la documentación remitida por la universidad que permitió contrastar el supuesto título con sus registros.
Estuvo detenida
El juicio oral se sustanció este martes en los tribunales federales, tras una investigación que había comenzado varios años antes. El Ministerio Público Fiscal había solicitado en sus alegatos una condena a cuatro años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y que Patiño quedara detenida en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.
El 21 de septiembre, un día antes de la sentencia, se dispuso su detención a través de la Policía Federal Argentina para asegurar su presencia en el debate. La orden establecía que debía ser trasladada a la sede judicial el 22 de septiembre por la mañana.
Finalmente, el tribunal no hizo lugar al pedido de suspensión del proceso a prueba ni a los planteos de nulidad formulados por la defensa pública, a cargo de los abogados Fernando Sánchez y Rebeca Mazzón.
Lauría condenó a Patiño a dos años y tres meses de prisión en suspenso, además de imponerle inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. También dispuso su inmediata libertad.
Durante los próximos dos años y tres meses, una vez que el fallo quede firme, deberá fijar residencia dentro de la jurisdicción del tribunal, someterse al control del Patronato y realizar trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 29 de septiembre.