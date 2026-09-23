Tribunal Oral Federal

Condenaron a una profesora de danza por ejercer con títulos falsos en escuelas de Santa Fe

La mujer fue hallada culpable de defraudar al Estado provincial durante casi seis años mediante certificados apócrifos de carreras artísticas. También presentó un falso título de abogada para intentar acceder a más cargos. La Cámara de Diputados la había distinguido en 2020 por sus 20 años como profesora de Danza.