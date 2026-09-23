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Renunció el juez que preside el juicio por Loan: qué pasará ahora

Fermín Amado Ceroleni dejará su cargo el 1 de diciembre para jubilarse. El debate continuará con los otros integrantes del tribunal y un juez subrogante, mientras todavía resta la declaración de numerosos testigos.

El proceso por la desaparición de Loan todavía tiene más de 100 testigos pendientes.El proceso por la desaparición de Loan todavía tiene más de 100 testigos pendientes.
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El presidente del Tribunal Federal de Juicio de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni, presentó su renuncia mientras se desarrolla el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. La salida fue aceptada oficialmente y tendrá efecto desde el 1 de diciembre de 2026, cuando el magistrado se jubile.

El proceso continuará con los jueces Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, mientras que Enrique Bosch actuará como subrogante. La principal incógnita está relacionada con los tiempos del debate, ya que todavía deben declarar más de un centenar de testigos.

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Según explicó el fiscal, el juicio podría extenderse más allá de diciembre debido a la cantidad de testimonios pendientes: “El juicio va a seguir seguramente y asumirá el juez subrogante. Hay hasta un quinto y van a estar los otros dos magistrados”.

El testimonio de Paula Bernini

Durante las últimas audiencias también declaró la periodista Paula Bernini, quien recordó su llegada a Corrientes el 18 de junio de 2024, cinco días después de la desaparición de Loan.

La cronista relató que se dirigió hasta la Ruta 123, donde se realizaba un allanamiento, y que posteriormente entrevistó a María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez.

Según su testimonio, Pérez le explicó que había llevado los vehículos a la comisaría porque consideraba que allí estarían más seguros y temía que pudieran “plantarle algo”.

Loan fue visto por última vez en la zona del naranjal de 9 de Julio, Corrientes.El juicio por Loan continuará con cambios en la integración del tribunal.

Bernini también contó que entrevistó en dos oportunidades a Macarena Peña y a Camila, y recordó un encuentro con Macarena en una habitación ubicada a una cuadra de una plaza. Según relató, la joven había sido convocada porque tenía “información importante” y le pidieron que fuera “sola”.

Lo que resta en el debate

La periodista señaló que Macarena estaba junto a Nicolás “El Americano” Soria, uno de los acusados por el presunto entorpecimiento de la investigación. Durante aquel encuentro, la joven sostuvo que su madre había inventado la versión del “accidente”.

El juicio continuará con nuevas declaraciones. Para el 23 de septiembre están previstos los testimonios de Johanna Méndez, Dalma Yamila Benítez, Carlos Fuentes, Horacio José Céspedes y Hugo Daniel Duarte, integrantes de distintas fuerzas de seguridad.

Los padres de Loan serán los primeros testigos del juicio. Foto: Daniel VidesLos padres de Loan, los primeros testigos del juicio. Foto: Daniel Vides

Los acusados

Por la desaparición de Loan están siendo juzgados María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.

En otra causa vinculada al presunto desvío de la investigación, también están imputados Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

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