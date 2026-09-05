Un argentino de 52 años, conocido con el apodo de “el Sapo”, fue detenido en Málaga, España, acusado de participar en nuevas estafas mediante el uso de tarjetas de crédito ajenas, clonadas o mellizas. La captura fue concretada a partir de una investigación de la Policía de la Ciudad.
El “Sapo”: detuvieron en Málaga a un argentino acusado de estafar con tarjetas clonadas
El hombre fue localizado a partir del seguimiento de sus redes sociales y quedó bajo custodia de las autoridades españolas, mientras la Justicia argentina avanza con el pedido de extradición por una nueva causa.
El sospechoso fue localizado por detectives de la División Capturas y Prófugos, quienes habían sido convocados el 27 de mayo por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo de José María Campagnoli. La investigación se realizó por pedido del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9, encabezado por Martín Sebastián Peluso.
El rastreo que permitió ubicarlo
Los investigadores comenzaron a seguir los movimientos del acusado a través de las redes sociales. Allí encontraron un perfil de Facebook y solicitaron información a la empresa proveedora del servicio para establecer desde dónde se producían las conexiones.
El análisis permitió determinar que los accesos se realizaban desde Málaga. A partir de esa información, los investigadores establecieron que el hombre había viajado a España mientras avanzaba una nueva causa por estafa.
Ante esta situación, la Justicia argentina solicitó su captura internacional mediante Interpol y la Policía de la Ciudad inició contactos con las autoridades españolas para intentar localizarlo.
La detención
La coordinación entre los investigadores argentinos y la Policía de Málaga permitió avanzar con el operativo. Finalmente, integrantes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) interceptaron al sospechoso cuando circulaba a bordo de un Jeep Renegade y concretaron su detención.
El hombre quedó alojado en dependencias de la Policía de Málaga mientras se inició el trámite correspondiente para avanzar con su extradición a la Argentina.
El detenido ya tenía antecedentes judiciales. En 2016 había sido condenado por la Justicia de Chubut a tres años de prisión efectiva por asociación ilícita y estafas, a raíz de una defraudación cometida contra el capitán de un barco.
Una condena previa y una vida de lujos
En aquella causa, la víctima descubrió al regresar que habían utilizado los datos de su tarjeta de crédito para adquirir pasajes por $100 mil.
Según la investigación, el “Sapo” llevaba una vida de lujos y mostraba en sus redes sociales una mansión, autos y viajes internacionales, entre ellos destinos como China y Emiratos Árabes Unidos. Antes de aquella condena había realizado alrededor de 15 viajes al exterior y publicado fotografías junto a distintas figuras públicas.
En 2018, mientras cumplía una libertad condicional, volvió a quedar involucrado en un episodio judicial. Viajó a Rusia para asistir al Mundial de Fútbol, pese a que la Justicia de Chubut le había prohibido salir del país.
El hombre fue detenido inicialmente en ese momento, aunque posteriormente recuperó la libertad. Ahora permanece detenido en España a la espera de que avance el proceso correspondiente para determinar su extradición a la Argentina.