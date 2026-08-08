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Un exmodelo argentino fue detenido por un crimen en España: qué se sabe

La víctima, una mujer húngara de 45 años, fue hallada sin vida en Benahavís y el acusado permanece bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Daniel “Loli” Briglia fue detenido en España.Daniel “Loli” Briglia fue detenido en España.
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Una mujer húngara de 45 años fue encontrada muerta en su vivienda de Benahavís, España, y por el crimen fue detenido un exmodelo argentino de 64 años. La víctima fue identificada como Melinda Persotzi, mientras que el acusado es Daniel “Loli” Briglia, oriundo de Concordia, Entre Ríos.

Según la investigación, Persotzi y Briglia habían mantenido una relación de pareja en 2019 y, al momento del hecho, residían en la misma propiedad.

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El crimen y la fuga del acusado

El caso salió a la luz el 21 de julio, cuando vecinos de la zona escucharon un grito y observaron a un hombre que se alejaba rápidamente del lugar en un automóvil.

Al llegar a la vivienda, los agentes encontraron a Persotzi sin vida. De acuerdo con la reconstrucción inicial, presentaba dos cortes en el cuello y su ropa interior estaba desgarrada.

Tras el crimen, Briglia permaneció diez días prófugo. Finalmente, efectivos de la Guardia Civil española lo localizaron en las inmediaciones de una vivienda precaria de Istán, una localidad situada a unos 30 kilómetros de Benahavís.

La Justicia española investiga las circunstancias del hecho.La Justicia española investiga las circunstancias del hecho.

El argentino fue detenido y quedó a disposición de la Justicia española.

La causa fue considerada violencia de género

La investigación incorporó una novedad luego de que el Ministerio de Igualdad de España confirmara que el asesinato de Persotzi fue considerado un caso de violencia de género.

Medios españoles informaron que Briglia enfrenta cargos por homicidio y un supuesto delito contra la libertad sexual. A partir de esta calificación, el expediente será tramitado por un juzgado especializado en violencia sobre la mujer.

Uno de los principales puntos que busca esclarecer la Justicia es qué vínculo mantenían Persotzi y Briglia al momento del crimen y cuáles fueron las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte.

Quién es Daniel “Loli” Briglia

Briglia nació en Concordia, Entre Ríos, y durante varias décadas se dedicó al modelaje publicitario. Según información publicada por Diario Río Uruguay, participó en campañas de diferentes marcas internacionales.

En octubre de 2025 volvió a aparecer públicamente en su ciudad natal, donde participó de un desfile realizado en el Centro de Convenciones de Concordia.

Según la investigación, el argentino había regresado a España aproximadamente dos meses antes del crimen y se alojaba en una habitación que le alquilaba Persotzi.

Prisión preventiva y sin fianza

Luego de su detención, la Justicia española dispuso que Briglia permanezca bajo prisión preventiva y sin posibilidad de fianza mientras continúa la investigación.

El expediente deberá determinar las circunstancias del crimen y avanzar sobre los elementos reunidos hasta el momento para establecer las responsabilidades correspondientes.

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