La Guardia Civil de España detuvo el viernes a un entrerriano acusado de asesinar a una mujer de 47 años de origen búlgaro en la localidad de Benahavís, provincia de Málaga.
Detuvieron a un entrerriano en España tras señalarlo como presunto asesino de una mujer
La víctima fue hallada sin vida y buscaban a un hombre. Lo apresaron tras una intensa búsqueda.
Según información de la agencia EFE y medios españoles, el acusado es un hombre argentino de más de 60 años, quien al momento del arresto habría intentado degollarse. Sin embargo, no logró su objetivo y finalmente fue capturado. De acuerdo con los primeros datos, el sospechoso fue detenido en la localidad de Istán, ubicada a unos 30 kilómetros del lugar del asesinato.
La víctima, identificada como Melinda, fue hallada muerta el pasado martes 21 de julio en la urbanización Los Arqueros. El diario Sur de España precisó que la mujer estaba tendida sobre un charco de sangre y con un corte en el cuello. Las autoridades recibieron la alerta poco antes de las 10 de la mañana, cuando vecinos escucharon un grito y observaron al sospechoso huir apresuradamente en un vehículo.
Los primeros datos de la investigación indicaron que el hombre -que figura con el apellido Briglia en redes sociales y vivía en Concordia antes de viajar a Europa-, que llevaba unos dos meses en Benahavís, había sido compañero de piso de la víctima. Durante la pandemia, ambos mantuvieron una relación y Melinda le había alquilado una habitación en su vivienda.
Los resultados de la autopsia, que será practicada en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, todavía se desconocen. De acuerdo con lo que trascendió, el asesino utilizó un cúter para matar a Melinda.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, descartó ante los medios locales la semana pasada que el crimen esté vinculado a la violencia machista. “No hay en absoluto ahora mismo un contexto que indique que estemos ante un caso de violencia de género”, afirmó el funcionario. La conclusión del delegado se basa en la declaración testimonial de la hija de la mujer. Sin embargo, deberá ser la justicia la que certifique las circunstancias del episodio.
Después del hecho, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género convocó un gabinete de crisis para analizar la situación, tras una serie de varios asesinatos de mujeres en la región de Andalucía.
Trayectoria en el modelaje
El acusado tendría originalmente el apellido Brilla, aunque figure en las redes con otro. Es oriundo de Concordia y estuvo en la ciudad entrerriana a fines de 2025 participando de un desfile solidario.
Según trascendió, tiene una larga trayectoria en el modelaje. Formó parte de campañas de prestigiosas marcas a nivel internacional e incluso fue tapa de la revista Playboy, lo que le permitió viajar por el mundo para trabajar con distintas marcas.