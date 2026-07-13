El Centro Integrado de Datos (CID) de España informó este lunes (13.07.2026) que logró la identificación por vía genética de nueve de los trece fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería).
Identificaron a ocho extranjeros entre las víctimas del incendio en España
Las autoridades informaron que cuatro británicos, tres belgas, un francés y un español se encuentran entre las víctimas del mortal incendio forestal que afectó a Almería.
Con este avance, el balance total de identidades confirmadas judicialmente se compone de cuatro hombres y cinco mujeres, de los cuales ocho son de origen extranjero y uno tiene nacionalidad española.
El órgano técnico señaló que todavía quedan tres cuerpos pendientes de identificar formalmente. En el total del cómputo de fallecidos, figura una mujer de origen británico de 93 años que murió tras ser ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería y que no precisaba pasar por el proceso de identificación forense del CID. Todos los fallecidos son mayores de edad.
De esta forma, según los datos del CID, entre los fallecidos hay cinco ciudadanos del Reino Unido (incluida la mujer que falleció en el hospital), tres de Bélgica, uno de Francia y un español.
En el proceso de identificación ha resultado clave la cooperación de las autoridades consulares de los países de origen de los afectados, lo que ha permitido obtener los perfiles genéticos comparativos en un periodo corto de tiempo.
Fuego "controlado"
La Guardia Civil realizó el domingo una búsqueda sobre el terreno de posibles víctimas sin localizar, que se saldó sin novedades. El CID indicó este lunes que había recibido 10 denuncias de desapariciones, pero las autoridades quieren esperar hasta que se identifique a la totalidad de los fallecidos antes de entregar un número oficial de personas que no han sido halladas.
El fuego desatado el jueves 9 de julio en esta zona de la provincia de Almería, a pocos kilómetros de la turística costa mediterránea, arrasó 7.000 hectáreas, según informaron las autoridades regionales de Andalucía.
El incendio, uno de los más letales de la historia reciente del país, está ya "controlado y "la mayoría de las casas se han conseguido salvar", indicó el presidente de la región de Andalucía, Juan Manuel Moreno.
Atraídos por el sol y la tranquilidad, numerosos extranjeros, muchos de ellos británicos, eligen esta zona del este de la sureña Andalucía para residir, tener casas de vacaciones o pasar unos días.