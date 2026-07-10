España enfrenta una de las mayores tragedias forestales de los últimos tiempos tras el incendio declarado en el municipio de Los Gallardos, en la provincia de Almería. El fuego dejó hasta el momento 12 víctimas fatales, al menos ocho heridos y 23 personas desaparecidas.
España atraviesa una de las peores tragedias forestales de los últimos años
El incendio en Los Gallardos, en la provincia de Almería, dejó al menos 12 muertos, ocho heridos y 23 personas desaparecidas. Más de 1.400 vecinos fueron evacuados y continúan las tareas de búsqueda.
Las autoridades consideran que se trata del incendio con mayores consecuencias humanas registrado en Andalucía. Mientras continúan las tareas de extinción y búsqueda, la superficie afectada ya supera las 4.000 hectáreas.
Un incendio de rápida propagación
Las llamas avanzaron con gran velocidad debido a las altas temperaturas, la vegetación seca y fuertes ráfagas de viento que, en algunos sectores, alcanzaron los 70 kilómetros por hora.
Estas condiciones sorprendieron a numerosos habitantes, que intentaron escapar en vehículos o a pie. Varias de las víctimas fueron encontradas dentro de automóviles alcanzados por el fuego, mientras que otras fallecieron tras abandonar los vehículos durante la huida.
Identificación y búsqueda
El Instituto de Medicina Legal de Almería concluyó las autopsias de las 12 víctimas, aunque continúa el proceso de identificación mediante análisis genéticos debido al estado en que fueron hallados varios de los cuerpos.
Las autoridades también mantienen la búsqueda de 23 personas cuyo paradero aún no pudo ser establecido. El operativo sigue desplegado en distintos sectores afectados por el incendio.
Evacuaciones y asistencia
Más de 1.400 personas fueron evacuadas preventivamente de Los Gallardos, Bédar y otras localidades cercanas. La Guardia Civil amplió el perímetro de seguridad ante la posibilidad de cambios en la dirección del viento.
Entre los heridos hay cuatro personas en estado grave, que fueron trasladadas en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El resto recibe atención en centros sanitarios de la región.
Investigación y consecuencias
Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio podría haberse originado por la caída de un cable eléctrico cerca de la carretera N-340, aunque las autoridades aclararon que las pericias continúan y que todavía no existe una conclusión definitiva.
Ante la magnitud del desastre, el Gobierno de Andalucía decretó tres días de luto oficial. Organizaciones ambientalistas también reclamaron reforzar las políticas de prevención y gestión forestal frente al aumento de incendios asociados a las olas de calor y al cambio climático.