Emergencia ambiental

Incendios forestales en España: más de 200 bomberos combaten dos grandes focos en Andalucía

Los incendios declarados en las provincias de Almería y Málaga movilizaron un amplio operativo terrestre y aéreo. Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas, recomendaron a la población permanecer en sus viviendas y mantienen activo un importante despliegue para evitar el avance de las llamas.