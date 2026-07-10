Dos importantes incendios forestales mantienen en alerta al sur de España. Los focos, localizados en las provincias andaluzas de Almería y Málaga, obligaron a desplegar más de 200 efectivos especializados, junto con numerosos medios aéreos y terrestres, para intentar contener el avance del fuego en una jornada marcada por las altas temperaturas, la baja humedad y el viento, factores que dificultan las tareas de extinción.
Incendios forestales en España: más de 200 bomberos combaten dos grandes focos en Andalucía
Los incendios declarados en las provincias de Almería y Málaga movilizaron un amplio operativo terrestre y aéreo. Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas, recomendaron a la población permanecer en sus viviendas y mantienen activo un importante despliegue para evitar el avance de las llamas.
Las autoridades continúan monitoreando la evolución de ambos siniestros y mantienen activas distintas medidas de prevención para proteger a la población.
Dos incendios simultáneos y un amplio operativo
Uno de los focos se desarrolla en el municipio de Lubrín, en la provincia de Almería. El incendio comenzó durante la tarde del miércoles y rápidamente adquirió intensidad debido a las condiciones meteorológicas, caracterizadas por fuertes ráfagas de viento y temperaturas elevadas.
El Plan Infoca, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía, movilizó decenas de bomberos forestales, técnicos, agentes de medio ambiente y personal de apoyo, además de helicópteros y aviones hidrantes que trabajaron durante las horas de mayor actividad del fuego.
Durante la noche, cuando los medios aéreos debieron suspender sus operaciones por falta de visibilidad, continuaron las tareas por tierra para intentar estabilizar el perímetro.
El segundo incendio afecta al municipio de Casares, en la provincia de Málaga, una zona de alto valor ambiental y turístico situada entre la Costa del Sol y la Serranía de Ronda. Allí también fue necesario desplegar un importante operativo compuesto por brigadas forestales, bomberos, maquinaria pesada y aeronaves especializadas.
En ambos casos, las llamas avanzaron sobre áreas de vegetación y monte bajo, aunque las autoridades señalaron que el principal objetivo fue evitar que el fuego alcanzara viviendas o infraestructuras cercanas. Para ello se realizaron tareas de defensa de núcleos habitados, apertura de cortafuegos y ataques directos sobre los sectores de mayor intensidad.
Las condiciones climáticas representaron uno de los principales desafíos para los equipos de emergencia. Las elevadas temperaturas registradas en buena parte del sur de España, combinadas con una vegetación especialmente seca tras varios meses de escasas precipitaciones, favorecieron la rápida propagación de las llamas.
Evacuaciones preventivas y vigilancia permanente
Como medida de precaución, las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en algunos sectores próximos a los incendios, mientras que en otras zonas recomendaron a los vecinos permanecer en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas para evitar la exposición al humo.
Los servicios de Protección Civil coordinaron la asistencia a las personas desplazadas y monitorearon permanentemente la evolución de los focos para determinar si era necesario ampliar las medidas preventivas. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre víctimas fatales vinculadas a estos incendios, aunque sí se registraron daños en áreas forestales cuya magnitud aún está siendo evaluada.
Más de 200 efectivos participaron en las tareas de extinción entre ambos operativos. El despliegue incluyó bomberos forestales, brigadas especializadas, técnicos, agentes medioambientales, miembros de Protección Civil, fuerzas de seguridad y personal sanitario preparado para intervenir en caso de ser necesario.
La prioridad de los responsables del operativo continúa siendo estabilizar ambos incendios para impedir que el viento genere nuevos frentes activos. En paralelo, los equipos técnicos realizan un seguimiento constante mediante drones, imágenes aéreas y patrullajes terrestres para detectar posibles reactivaciones.
Las autoridades andaluzas recordaron además que la región atraviesa una época de elevado riesgo de incendios forestales, por lo que reiteraron el pedido a la población de extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda originar nuevos focos de fuego.